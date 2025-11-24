Indien trauert: Bollywood-Legende Dharmendra ist verstorben

Bollywood hat einen seiner größten Stars verloren: Dharmendra, der als "Bollywoods He-Man" bekannt war, ist jetzt laut Deadline im Alter von 89 Jahren in Mumbai verstorben. Lokalen Berichten zufolge war er in den vergangenen Wochen krank und befand sich in ärztlicher Behandlung. Mit über 300 Filmen in einer Karriere, die sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckte, prägte er die indische Filmindustrie wie kaum ein anderer. Indiens Premierminister würdigte ihn in einem Statement und erklärte, sein Tod markiere das Ende einer Ära im indischen Kino.

Dharmendra begann seine Karriere 1960 mit dem Film "Dil Bhi Tera, Hum Bhi Tere" und wurde zunächst durch romantische Hauptrollen bekannt. Später wechselte er ins Action-Genre und bewies sich dabei auch in Komödien, Slapstick und Arthouse-Filmen. Unvergessen bleibt sein Auftritt im Klassiker "Sholay" von 1975. Seine letzte Rolle übernahm er in dem Film "Ikkis", der am 8. Dezember in die Kinos kommt. Der Trailer zum Film wurde heute veröffentlicht – ein bewegender Zeitpunkt für das Publikum.

Privat hinterlässt die Film-Legende seine Ehefrau, die ebenfalls bekannte Schauspielerin Hema Malini, sowie sechs Kinder, von denen Sunny und Bobby Deol ebenfalls Schauspielkarrieren einschlugen. Trotz seines Ruhmes blieb der Star bescheiden, auch wenn er als einer der schönsten Männer des indischen Kinos gefeiert wurde. Karan Johar, ein Produzent und enger Wegbegleiter, verabschiedete sich auf Instagram mit den Worten: "Es ist das Ende einer Ära. Dharmendra war die Verkörperung eines Helden im Mainstream-Kino." Fans und Kollegen weltweit trauern um den charmanten und vielseitigen Schauspieler, der in der Filmwelt eine unauslöschliche Spur hinterlassen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dharmendra an seinem 88. Geburtstag in seinem Zuhause in Mumbai

Anzeige Anzeige

Getty Images Dharmendra, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Bollywoodstar Dharmendra und seine Frau Hema Malini

Anzeige