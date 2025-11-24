Zu ihr hat "Bauer sucht Frau"-Friedrich "gewisse Anziehung"

In der fünften Folge der Kuppelshow Bauer sucht Frau lässt Friedrich Dieckmann nichts anbrennen: Auf seinem Hof nimmt der sportliche Junggeselle seine beiden Auserwählten Laura und Selina nacheinander zur Seite, um in Ruhe herauszufinden, mit wem es wirklich passt. Mit Selina packt er zunächst praktisch an und löst einen Zaun, während er mit Laura auf den Traktor steigt. Dort verdichten sich die Signale zwischen dem Landwirt und der Lehrerin spürbar. Die beiden lachen, reden offen über die Lage auf dem Hof und nehmen sich schließlich in den Arm. Für Friedrich ist das ein Moment, der nach mehr riecht – und der ihn selbst überrascht.

Denn auf dem Fahrersitz im Traktor scheint plötzlich alles zu stimmen. "Als wir dann zusammen in dem Traktor saßen, hatte ich schon das erste Kribbeln im Bauch. Ich habe gespürt, dass da eine gewisse Anziehung zwischen uns ist", schwärmt Friedrich im Interview. Auch Laura beschreibt die Minuten auf engem Raum als Zündung: "Das war irgendwie ein besonderer Moment da auf dem Traktor. Da hatten wir ein paar Momente, in denen ich gemerkt habe: 'Da ist gerade irgendwas. Da ist ein bisschen was in der Luft. Das war irgendwie krass vom Gefühl her'." Während mit Selina zuvor die Arbeit auf dem Feld im Vordergrund stand, funkt es mit Laura offenbar auf Anhieb. An Blicken und kleinen Gesten mangelt es nicht, die Stimmung ist leicht, vertraut, fast schon vertraulich.

Schon vor der aktuellen Hofwoche stand Friedrich im Rampenlicht: Mit einer Rekordzahl an Bewerbungen sorgte der Spargelbauer bundesweit für Schlagzeilen, wie unter anderem Bild berichtete. Der Triathlet hatte damals erklärt, sich genau deshalb für "Bauer sucht Frau" entschieden zu haben, weil er hier Frauen treffen kann, "die wissen, worauf sie sich einlassen". Sein offener Auftritt und die klare Botschaft, einen Partner zu suchen, der das Landleben teilt, bescherten dem Landwirt schon vor Sendestart einen regelrechten Fanclub.

RTL / Stefan Gregorowius Laura, Friedrich und Selina von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Laura und Friedrich, "Bauer sucht Frau", 2025

Instagram / friedrich_dieckmann Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

