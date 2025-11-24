Amira Aly erfüllt sich endlich diesen großen Kindheitstraum

Amira Aly (33) hat sich einen Herzenswunsch erfüllt – und lässt ihre Community daran teilhaben. Auf Instagram zeigt die Moderatorin in einem kurzen Clip einen riesigen, üppig geschmückten Weihnachtsbaum in ihrem Zuhause. Vor der Tanne strahlt Amira in die Kamera, reißt jubelnd die Arme in die Luft und schreibt dazu: "POV: Du erfüllst dir einen Kindheitstraum." Zahlreiche Fans feiern den Anblick des riesigen Baumes mitten im Hausflur.

Unter dem Clip sammeln sich begeisterte Töne. "Wundervoll. Du hast dich selbst übertroffen und Klein-Amira ist happy. Mein Herz geht auf", schwärmt ein Fan. Eine andere Nutzerin schreibt: "Wie wunderschön. Liebs doch! Bei dir wär ich auch gern nochmals Kind. Kann mir voll die leuchtenden Augen vorstellen!" Neben all der Euphorie gibt es aber auch kritische Stimmen, die die Festdeko als zu pompös empfinden. Ein Kommentar fasst die Gegenperspektive zusammen: Der Baum sei "voll übertrieben".

Erst vor wenigen Monaten hatte Amira einen weiteren Kindheitstraum wahrgemacht: Für die Dessous-Marke Lascana stand die Moderatorin zum ersten Mal für ein Shooting in Bademode und Unterwäsche vor der Kamera. Im Gespräch mit RTL berichtete sie: "Es war alles in allem sehr aufregend, ungewohnt und schön." Schon als Kind habe sie Models auf großen Werbeplakaten bewundert und gewusst: "Ich möchte das auch." Mit ihrem selbstbewussten Auftritt wollte die zweifache Mutter anderen Frauen Mut machen, sich schön und stark zu fühlen.

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

Instagram / amiraaly Amira Aly, November 2025

Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2025