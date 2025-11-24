Temptation-Fans sauer: Vanessas Lagerfeuer fehlt diese Woche

Bei Temptation Island V.I.P. gibt es in dieser Woche nicht die Auflösung, auf die Fans gehofft hatten. Vanessa Nwattus (25) zweites Lagerfeuer, auf das seit Aleksandar Petrovics (34) Aussagen in Folge sechs sehnsüchtig gewartet wird, wird erst in der nächsten Episode zu sehen sein. Viele Zuschauer verlieren deshalb so langsam die Geduld. In einem Kommentar auf TikTok heißt es: "Es ist absolut dreist, wie sie das in die Länge ziehen." Ein anderer User ist "enttäuscht" über den Verlauf der Staffel. Auch Vermutungen, dass das Experiment abgebrochen werden könnte, bleiben nicht aus.

Immerhin scheint eine Vorschau auf die nächste Woche Gewissheit zu geben. Darin wird das Lagerfeuer mit bewegenden Bildern angekündigt. Vanessa sitzt allein mit Janin Ullmann (44) und sieht einen Ausschnitt, in dem sich ihr Partner Aleks über ihr Sexleben beschwert. Weinend erklärt die Influencerin: "Danke für die Bilder, danke für die Wahrheit. Danke, dass ich sehen darf, mit was für einem Mann ich verlobt bin." Auch die Moderatorin fühlt mit Vanessa mit und muss sich eine Träne aus dem Gesicht wischen.

Aleks' Kommentare schlugen nach der Ausstrahlung auch im Netz hohe Wellen. In einem Gespräch deutete der Fame Fighting-Star an, dass er Vanessa nach seinem Heiratsantrag zu sexuellen Handlungen überredet habe. Außerdem veröffentlichte die "Temptation Island V.I.P."-Produktion eine Tonspur, auf der sich der Realitystar abseits der Kameras beschwerte: "Ich hab dem gerade erzählt, dass meine Frau nichts gibt, genau wie diese Fische hier." Damals freute er sich noch, dass die Situation nicht gefilmt wurde, doch beim anstehenden Lagerfeuer scheint Vanessa genau diese Äußerungen zu hören zu kriegen.

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6