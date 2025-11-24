Streitigkeiten beigelegt: Die Pussycat Dolls planen Reunion

Die Pussycat Dolls – bekannt für poppige 2000er-Hits wie "Don't Cha" – stehen offenbar erneut kurz vor einem gewaltigen Comeback. Wie The Sun berichtet, soll Background-Sängerin Kimberly Wyatt (43) angedeutet haben, dass sich die Mitglieder der erfolgreichen Girlgroup nach jahrelangen Spannungen endlich ausgesöhnt haben und nun über eine gemeinsame Tour sprechen. Dabei geht es um die komplette Besetzung mit Nicole Scherzinger (47), Ashley Roberts (44), Carmit Bachar, Jessica Sutta (43), Melody Thornton und Kimberly selbst, die seit Jahren nicht gemeinsam auf Tour war.

Ursprünglich als Burlesque-Truppe gestartet, formierte sich die eigentliche Pop-Band 2003, als Nicole, Melody und Kaya zu den Tänzerinnen Carmit, Ashley und Jessica hinzustießen. Kaya verließ die Formation schon im Folgejahr, Carmit ging 2008. 2010, nach Hits wie "Stickwitu", "Beep" und "Buttons", folgte dann die offizielle Trennung, als Nicole in einem Interview erklärte, sich künftig voll auf ihre Solokarriere konzentrieren zu wollen. 2020 startete die Gruppe den ersten Reunion-Versuch, der allerdings aufgrund äußerer Umstände kläglich scheiterte: Die Termine ihrer groß angekündigten Comeback-Tour wurden wegen der Corona-Pandemie zunächst immer wieder verschoben und letztlich komplett gestrichen.

Nach dem Ende der Pussycat Dolls entwickelte Nicole ihre Karriere in mehrere Richtungen weiter. Als Solokünstlerin veröffentlichte sie erfolgreiche Singles wie "Don't Hold Your Breath" und etablierte sich mit kraftvollem Pop und hoher stimmlicher Bandbreite abseits der früheren Band. Gleichzeitig wurde sie im Fernsehen zu einer festen Größe: Unter anderem als Jurorin bei The X Factor prägte sie internationale Talentshows, lieferte pointierte Urteile und gewann durch ihre Mischung aus Professionalität und Bühnenroutine an Profil. Wie es ihr gelingen wird, sich nach diesem durchschlagenden Erfolg als Solokünstlerin wieder in die Dynamik und strenge Rollenverteilung einer Girlgroup einzureihen, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pussycat Dolls im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Pussycat Dolls im Dezember 2005 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger bei den Tony Awards 2025 in New York