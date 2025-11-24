Ed Sheerans Netflix-Special ohne Schnitt erobert die Charts

Seit dem 21. November 2025 ist "One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience" auf Netflix abrufbar und hat sich in den Seriencharts direkt auf Platz fünf katapultiert. Das einstündige Special begleitet den Singer-Songwriter bei einem einzigartigen Spaziergang durch New York City. Mit seiner Gitarre in der Hand performt er spontan auf Straßen, in der U-Bahn oder in einem Pub, während die Kamera ihn ununterbrochen filmt – ohne einen einzigen Schnitt. Highlight des außergewöhnlichen Konzepts sind unvorhergesehene Momente, bei denen etwa Sängerin Camila Cabello (28), die einst mit Ed den Song "Bam Bam" veröffentlichte, für einen kurzen Gastauftritt auftaucht.

Das Konzept von Regisseur Philip Barantini (45) setzt auf intensive Echtzeit-Erlebnisse und kennt keine Unterbrechungen. Bekannt wurde Barantini für die Serie "Adolescence", die durch ihren einmaligen Stil beeindruckte, Episoden in einer einzigen, ungeschnittenen Einstellung zu filmen. Mit seinem neuesten Werk kombiniert er diese Technik mit Eds musikalischem Talent und dem pulsierenden Charme des New Yorker Stadtlebens. Für die Spannung sorgt auch ein Szenario aus einem Tourbus, der im Stadtverkehr zu scheitern droht, sowie kleine humorvolle Einschübe wie das beschleunigte Abspielen eines Abschnitts, ohne den Eindruck eines Schnittes zu erzeugen.

Ed selbst zeigt sich dabei von seiner natürlichen und sympathischen Seite. Der zweifache Vater lässt die Menschen an seiner Liebe zur Musik und der Stadt New York teilhaben. Mit kleinen spontanen Auftritten fesselt er Passanten genauso wie die Zuschauer vor den Bildschirmen. In der Vergangenheit bewies der Sänger stets eine hohe Experimentierfreudigkeit, was seine Projekte betrifft. Ob mit intimen Akustik-Performances oder ausgefeilten Studioalben – Ed begeistert sein Publikum immer wieder auf unterschiedliche Weise. Mit dem Netflix-Special fügt er ein weiteres bemerkenswertes Kapitel seiner Karriere hinzu.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2024

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025