Krebs-Lüge? Jessie J wehrt sich gegen die absurden Vorwürfe

Jessie J hat genug von den haltlosen Behauptungen im Netz: Die Sängerin reagierte jetzt scharf auf Trolle, die ihr vorwarfen, sie habe über ihre Krebsdiagnose gelogen. In einer Instagram-Story machte die 37-Jährige unmissverständlich klar, was sie von solchen Kommentaren hält – und richtete eine direkte Botschaft an ihre Kritiker. "Wenn ihr im Internet schreibt, ich hätte über Krebs gelogen: Sagt es mir ins Gesicht auf der Straße. Ich habe vielleicht eine Brust weniger, aber ich kann immer noch kämpfen", so die Musikerin, die sich im Juni nach einer frühen Brustkrebsdiagnose eine Brust entfernen ließ. Weil eine zweite Operation nötig ist, musste sie zuletzt mehrere Tour-Termine absagen.

Die Künstlerin erklärte in dem Video zudem, warum es bei der zweiten Operation Verzögerungen gebe. So hätten zwei Ärzte die Komplexität des Eingriffs unterschiedlich eingeschätzt, weshalb der Termin verschoben wurde. "Ich sollte vor zwei Wochen eine zweite Brust-OP haben. Eine Woche vorher sagte mein Chirurg, das sei komplizierter als gedacht, und überwies mich", sagte Jessie und ergänzte, ein weiterer Spezialist habe geraten, noch zu warten. Zuvor hatte sie betont, der Eingriff sei "nichts allzu Ernstes", müsse aber bis Jahresende erfolgen. Zwei unterschiedliche Einschätzungen, die sie akzeptieren musste, obwohl die Tour bereits abgesagt war. In dem Video machte Jessie deutlich, wie sehr sie das hin- und hergerissen habe: "Es liegt nicht in meiner Kontrolle", sagte sie und betonte, dass die Gesundheit Vorrang habe.

Jessie lässt sich weder von den Trollen auf Social Media noch von ihrer Erkrankung einschüchtern und präsentiert sich weiterhin selbstbewusst. Erst vor wenigen Tagen zog sie bei der Royal Variety Performance in London die Aufmerksamkeit auf sich. In einem eleganten schwarzen Outfit und mit breitem Lächeln stellte sie ihre Stärke und Zuversicht auf dem roten Teppich zur Schau. Dabei gab sie zuvor bei den Music Industry Trust Awards offen preis: "Dieses Jahr hat meine ganze Welt verändert." Im Frühjahr war bei der Sängerin eine frühe Form von Brustkrebs diagnostiziert worden.

Getty Images Jessie J im Mai 2025

Getty Images Jessie J, Royal Variety Performance in London im November 2025

Instagram / jessiej Jessie J, Juni 2025