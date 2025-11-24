Russell Crowe enthüllt pikante Rollenspiele mit Ex Danielle

Russell Crowe (61) hat jetzt für Aufsehen gesorgt, indem er intime Details aus seiner früheren Beziehung zu Danielle Spencer (56) offenbarte. In der Radioshow "The Kyle and Jackie O Show" erzählte der Schauspieler, dass er während der Dreharbeiten zu "Master and Commander" im Jahr 2002 für seine spätere Ehefrau buchstäblich in seine Filmrolle schlüpfte. Im Kostüm eines Marineoffiziers des 19. Jahrhunderts habe er so viel Eindruck auf Danielle gemacht, dass sie ihn spaßeshalber "Captain" nannte. "Sie war ganz begeistert von der Uniform der englischen Marine", verriet der 61-Jährige und überraschte damit die Moderatoren der Show.

Russell und Danielle, die zwei gemeinsame Söhne haben, werden am 20. Dezember erneut aufeinandertreffen – jedoch auf professioneller Ebene. Bei seiner "Indoor Garden Party" in Sydney wird die 56-Jährige, die auch als Sängerin bekannt ist, die Veranstaltung mit einem eigenen Auftritt eröffnen. Für beide hat das musikalische Zusammenspiel eine besondere Bedeutung, da es ursprünglich eine ihrer ersten Verbindungen zueinander war. "Russell und ich fanden in der Musik eine gemeinsame Sprache, das war von Anfang an Teil unserer Beziehung", erklärte seine Ex gegenüber news.com.

Auch in Bezug auf seine aktuelle Beziehung hatte der Hollywoodstar kürzlich für Aufmerksamkeit gesorgt. In einem Interview mit dem Fernsehsender 60 Minutes stellte Russell klar, dass er trotz seiner ernsten Beziehung zu seiner aktuellen Partnerin Britney Theriot keine Heiratspläne habe. "Mein Leben ist voller Freude und Glück, warum das mit einer Hochzeit ruinieren?", scherzte er und ließ damit keinen Zweifel an seiner Haltung. Die beiden zeigten sich damals als eingespieltes Team und verrieten, dass sie sich vor allem als "sehr gute Freunde" sehen, die sich im Alltag gegenseitig viel Respekt entgegenbringen.

Lisa Maree Williams/Getty Images Russell Crowe und Danielle Spencer, 2011

Getty Images / Patrick Riviere Danielle Spencer, Ex von Schauspieler Russell Crowe

Getty Images Russell Crowe und Britney Theriot, November 2022

