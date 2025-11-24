Taylor Swift bejubelt Verlobten Travis Kelce bei Chiefs-Sieg

Taylor Swift (35) sorgte am Sonntagabend für Begeisterung im Arrowhead Stadium, als sie ihren Verlobten Travis Kelce (36) bei seinem Spiel gegen die Indianapolis Colts unterstützte. Von einer VIP-Loge aus fieberte die Sängerin mit ihren kirschrot geschminkten Lippen mit und bewies dabei echte Leidenschaft für den Verein ihres Liebsten. Fotos, die People vorliegen, zeigen sie nach dem 23:20-Sieg jubelnd mit ihrem Vater Scott Swift. Der baldige Schwiegervater des Tight Ends trug dabei ein weißes Trikot der Chiefs, während seine Tochter in einer Designerjacke in den Vereinsfarben auftrat.

Für die Chiefs war dies ein wichtiger Sieg. Hätten sie das Duell gegen die Colts verloren, wären ihre Chancen auf die Play-offs weiter dahingeschmolzen, und sie hätten somit auch keine Möglichkeit, beim Super Bowl auf dem Platz zu stehen. Der knappe Sieg wurde laut Fox Sports am Sonntag durch den kontroversen Kicker Harrison Butker (30) herbeigeführt, der in der Verlängerung das entscheidende Field Goal schoss. Travis hatte seinerseits im ersten Viertel einen Touchdown erzielt, allerdings wurden die Punkte wegen einer Facemask-Strafe zurückgenommen.

Auch wenn die laufende Saison für die Chiefs momentan eher schwach aussieht, konnte Travis persönliche Erfolge in seiner Karriere feiern. Vor etwa einer Woche erzielte der Profisportler seinen 84. Touchdown für das Team aus Kansas City. Damit ist er nun der alleinige Rekordhalter dieser beeindruckenden Statistik. Sein Teamkollege Patrick Mahomes (30) schwärmte danach gegenüber ESPN: "Er hat es verdient, für die Arbeit, die er jeden Tag leistet. [...] Er ist ein Anführer, Mann. Es spricht einfach für ihn als Person."

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Travis Kelce, Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und Taylor Swift (v.l.n.r.)