Erschütternde Diagnosen: Darum sagte Donald Glover Tour ab

Donald Glover (42), besser bekannt als Childish Gambino, hat jetzt die genauen Gründe für den Abbruch seiner New World Tour im vergangenen Jahr bekanntgegeben. Die Tour, die von August 2024 bis Februar 2025 geplant war und unter anderem mit Willow Smith (25) als Vorprogramm startete, wurde nach nur 18 Auftritten abrupt beendet. Während eines Auftritts beim Camp Flog Gnaw Festival in Los Angeles erklärte der Schauspieler und Musiker am vergangenen Samstag laut Foxnews, dass gesundheitliche Probleme der Grund für seine Entscheidung waren. In Houston diagnostizierten Ärzte nach einer Show einen Schlaganfall, nachdem der 42-Jährige über starke Kopfschmerzen und Sehstörungen geklagt hatte.

Doch das war lediglich der Anfang einer Serie von gesundheitlichen Problemen, wie Donald weiter enthüllte. Zusätzlich zu einem gebrochenen Fuß wurde bei ihm ein Herzfehler festgestellt, der mehrere Operationen erforderte. Dieser Herzfehler, ein sogenanntes "Loch im Herzen", gehört laut medizinischen Studien des NYU Langone Hospitals zu den Faktoren, die bei jungen Erwachsenen Schlaganfälle auslösen können. Seine Genesung dauerte mehrere Monate und zwang ihn nicht nur zur Absage seiner Tour, sondern auch zur Konzentration auf seine Gesundheit. Dabei nutzte er die Zeit, um über sein Leben nachzudenken: "Sie sagen, jeder hat zwei Leben, und das zweite beginnt, wenn man erkennt, dass man nur eines hat", erklärte er auf der Bühne.

Die New World Tour sollte das Album "Bando Stone & the New World" begleiten, das Donald als seinen letzten musikalischen Beitrag unter dem Namen Childish Gambino angekündigt hatte. Seitdem hat sich der Fokus des vielseitigen Künstlers wieder vermehrt auf seine Film- und Fernsehprojekte verlagert. Laut dem Hello Magazine steht der Musiker aktuell für die zweite Staffel der Serie "Mr. & Mrs. Smith" vor der Kamera, die er gemeinsam mit Maya Erskine realisiert und die bereits für ihre erste Staffel viel Anerkennung erhalten hat. Rückblickend auf das vergangene Jahr bleibt er positiv gestimmt und betonte, dass er trotz der Rückschläge entschlossen ist, das Beste aus seiner zweiten Chance zu machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Glover, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Childish Gambino bei einem Auftritt in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Imago Donald Glover und Maya Erskine in der Amazon Prime Video-Serie "Mr. & Mrs. Smith"