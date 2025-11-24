Nach Tod: Giovanni stellt Beatrice Egli unüberlegte Frage

Beatrice Egli (37) zeigte am 22. November 2025 in der Live-Ausgabe von Die Giovanni Zarrella Show große Emotionen. Mit ihrem neuen Song "Herzstapfen" präsentierte die Sängerin eine ungewohnt leise und persönliche Seite und widmete den Titel ihrer Familie, besonders ihren Eltern und Großeltern. Moderator Giovanni Zarrella (47) war nach ihrem Auftritt, bei dem auch Fotos ihrer verstorbenen Großeltern abgespielt wurden, sichtlich berührt. Er trat aber in ein Fettnäpfchen: "Wow, Beatrice. Wie schön, schönes Paar. Sind die dabei? Schauen sie zu heute?" Die Situation wirkte kurzzeitig angespannt, Beatrice blieb jedoch gelassen: "Nein. Die sind leider nicht mehr da. Aber ich glaube, sie schauen zu von oben. Vom Himmel. Da bin ich mir ganz sicher."

Im Gespräch nach ihrem Musikauftritt teilte Beatrice, dass es ihr schwergefallen sei, eine Ballade statt eines typischen Partysongs zu präsentieren. Dennoch habe sie diese Entscheidung bewusst getroffen, um das Publikum an ihren persönlichen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Sie erklärte, dass Trauer ein Prozess sei, der nicht übersprungen werden könne, und dass Erinnerungen und Werte der Verstorbenen eine tiefe Verbindung zu ihnen erhalten. Neben Beatrice traten auch Musiker wie Michelle (53), Ben Zucker (42), Nino de Angelo (61) und die Band Unheilig auf.

Wie viel ihre Großeltern ihr bedeuteten, verriet Beatrice auch im Gespräch mit der Zeitschrift Gala. Die Sängerin reflektierte die schwere Zeit nach dem Verlust von Margrit und Fritz. Der Tod ihrer Oma und ihres Opas, die eine wichtige Rolle in ihrer Kindheit spielten, stellte sie vor eine große Herausforderung. Aber trotz der Trauer blieb sie ihrem Optimismus treu. "Es wird besser und es kommt gut am Ende", merkte Beatrice an. Für sie sei es wichtig, den Schmerz zuzulassen und sich selbst Zeit für den Abschied zu geben: "Trauer braucht auch ihren Raum. Loslassen braucht auch seinen Raum."

Imago Beatrice Egli und Giovanni Zarrella, "Die Giovanni Zarrella Show" im November 2025

Getty Images Beatrice Egli, "Die Giovanni Zarrella Show" im November 2025

