Paris Hilton hat ihre Tierliebe an ihre Kinder weitergegeben

Paris Hilton (44) hat ihre Liebe zu Tieren an ihre beiden Kinder weitergegeben. In einem exklusiven Interview mit People erklärte der Reality-TV-Star, wie wichtig es ihr sei, diese Werte von klein auf zu vermitteln. Schon seit ihrer Geburt seien Sohn Phoenix Barron und Tochter London Marilyn eng mit Tieren aufgewachsen. "Ich liebe es, dass meine Kinder Tiere genauso lieben wie ich", verriet Paris stolz und fügte hinzu, dass der Umgang mit Tieren Kindern Verantwortung, Empathie und Fürsorge lehre. Ihre neue Kindersendung "Paris & Pups" greift dieses Thema auf und soll die Tierliebe auch an das junge Publikum weitergeben.

Die zweifache Mutter, die ihren Sohn im Januar 2023 und ihre Tochter im November desselben Jahres begrüßen durfte, schwärmte im Gespräch über die enge Geschwisterbeziehung von Phoenix und London. Phoenix sei ein fürsorglicher großer Bruder, der immer über seine Schwester wache, während London ihn anschaue und vergöttere. "Sie sind unzertrennlich", erklärte Paris und betonte, wie schnell ihre Kinder heranwachsen. Zeitgleich erinnerte sie sich liebevoll an ihre erste Hündin Tinkerbell, die sie einst begleitete: "Meine Hunde waren meine ersten Babys, bevor ich Kinder hatte."

Auch abseits der Tierliebe zeigt Paris immer wieder eine enge Bindung zu ihrer Familie. Kürzlich feierte sie den Geburtstag ihrer Tochter London und teilte ihre Freude über das besondere Ereignis mit emotionalen Worten. Neben liebevoll organisierten Momenten legt sie auch großen Wert auf die kleinen, alltäglichen Augenblicke mit ihren Kindern. Das Unternehmerin-Sein, die Mutterrolle und die Liebe zu Tieren scheinen perfekt in ihren Alltag zu passen – und machen ihr Leben so bunt und abwechslungsreich wie ihre Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihren beiden Kindern, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024