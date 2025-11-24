"Gewitter im Kopf"-Jan Zimmermann mit 27 Jahren verstorben

Es gibt tragische Nachrichten aus der deutschen YouTube-Szene. Jan Zimmermann wurde am Abend des 18. November leblos in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. Die Polizei in Bonn bestätigte dies gegenüber Bild. "Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist. Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", teilten die Beamten der Tageszeitung mit. Der Social-Media-Star hatte gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann den Kanal Gewitter im Kopf geführt, in dem er über sein Leben mit der neurologischen Erkrankung Tourette sprach – und ein Millionenpublikum begeisterte.

Das Syndrom äußerte sich bei Jan durch unkontrollierbare Bewegungen und Laute, sogenannte Tics, die für ihn Teil seines Alltags waren. 2022 hatte er sich deshalb einer Operation am Gehirn unterzogen. Damals wurde ihm ein Hirnschrittmacher eingesetzt, um seine Symptome zu unterdrücken. "Ich weiß, dass die Tics nicht zu 100 Prozent verschwinden werden, aber im idealen Fall sogar zu 90 Prozent oder auch ein bisschen mehr", berichtete er damals gegenüber dem Blatt.

2023 beendeten die zwei Netzbekanntheiten ihren YouTube-Kanal vorerst. Damals erklärte Jan: "Ich höre auf. Das mache ich gerade auch mit gemischten Gefühlen." Vor neun Monaten meldeten sie sich dann bei ihren knapp zwei Millionen Abonnenten zurück und produzierten seitdem wieder regelmäßig Videos. Ihre Fans freuten sich sehr über das Wiedersehen. "Das Comeback, das wir alle gebraucht haben, mit dem aber keiner gerechnet hat. Schön, euch wiederzusehen!", kommentierte ein Fan unter ihrem YouTube-Video.

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann, YouTube-Star

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann, Oktober 2025

