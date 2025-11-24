GNTM-Model soll bei Entführung der Block-Kids beteiligt sein

Die Entführung der vier Kinder von Christina Block (52), Erbin des bekannten Steakhouse-Imperiums, sorgt weiter für Schlagzeilen. Im Zentrum der neuen Wendung: der 34-jährige Jonathan C., ein Model, das unter anderem 2021 in der Show Germany's Next Topmodel sowie bei der schwedischen Ausgabe von Die Bachelorette mitgewirkt haben soll. Wie Bild berichtet, soll er laut Aussagen vor Gericht eine zentrale Rolle bei der Entführung in der Silvesternacht gespielt haben. Demnach hatte er offenbar die Aufgabe, mit den damals zehn und 13 Jahre alten Kindern zu sprechen und dabei Vertrauen zu suggerieren. Doch nicht nur das: Jonathan wird auch beschuldigt, Blocks Ex-Mann Stephan Hensel mit Gewalt niedergeschlagen zu haben.

Der mutmaßliche Kopf der israelischen Entführergruppe, David Barkay, belastete das Model bei einer Aussage vor Gericht schwer. Videos zeigen Jonathan offenbar kurz vor der Entführung mit dem Team in der Lobby eines Hamburger Hotels. Laut den Mitangeklagten soll er anfänglich freundlich gewirkt haben, sei jedoch plötzlich "unheimlich brutal" geworden. Während dies von der zuständigen Oberstaatsanwältin weder bestätigt noch dementiert wird, hat sich der Beschuldigte bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Berichten zufolge habe er jedoch seine Social-Media-Profile deaktiviert oder privat gestellt.

Der Sorgerechtsstreit zwischen Christina Block und Stephan Hensel hatte sich Jahre hingezogen und war eskaliert, bevor es zu dieser dramatischen Entführung kam. Bereits zuvor hatte die Öffentlichkeit Einblicke in die verstörenden Details des Vorfalls erhalten, unter anderem durch Aufnahmen eines Notfallknopfes, der die panischen Reaktionen der Kinder während der Entführung einfing. Auch Christina steht weiterhin vor Gericht und schweigt weitgehend zu den jüngsten Enthüllungen. Wie die weiteren Verfahrensergebnisse aussehen, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die Beteiligung einer schillernden Figur aus der Model- und Fernsehbranche die ohnehin tragische Geschichte in ein neues Licht rückt.

Anzeige Anzeige

Imago Christina Block mit ihrem damaligen Partner Stephan Hensel und den Töchtern Greta und Johanna

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Christina Block, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Block vor Gericht, August 2025