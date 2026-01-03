Juliane & Ben Brauns "Landarztpraxis"-Casting lief untypisch

Neustart am Schliersee mit Wohlfühlfaktor: Zum Auftakt der vierten Staffel von "Die Landarztpraxis" erzählen Juliane Fisch und Ben Braun (46), wie ihr gemeinsames Casting ablief – und klingen dabei so entspannt, als hätten sie sich schon ewig gekannt. Juliane steigt als Viktoria "Viki" Raichinger ein, Ben als Simon Hilgers – und schon von Anfang an stimmte die Chemie. "Das war sehr schön", sagte Ben im Gespräch mit Promiflash. Es sei "ganz untypisch für ein Casting" gewesen, weil sich alles "total entspannt" angefühlt habe.

Die ruhige Atmosphäre schreibt Ben der Produzentin Susanne Diekwisch zu: "Sie hat eine Gabe, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich sehr wohl und sicher fühlt", erklärte er gegenüber Promiflash. Auch das Miteinander mit Juliane habe "von Anfang an richtig gut funktioniert", der Kontakt im Spiel sei "unaufwendig" gewesen und habe sich über die Dreharbeiten hinweg bestätigt. Juliane nickt das im Interview ab: "Sehr nett und es geht mir genauso." Das Kennenlernen habe Zeit bekommen, "Momente der Ruhe, Entspannung", statt Hektik – etwas, das bei Castings selten sei. Für die Serie bedeutet das Duo frische Impulse: Viki kehrt mit gebrochenem Herzen nach Wiesenkirchen zurück, will sich mit Bruder Max versöhnen und trifft in der "Alten Post" auf den geheimnisvollen Simon, einen alten Freund von Julian.

Die Serie, die sich mit Geschichten aus Wiesenkirchen am Schliersee beschäftigt, bietet in der neuen Staffel erstmals ein ganzjähriges Programm mit 240 Episoden. Juliane bringt für ihre Rolle Erfahrung aus Produktionen wie Tatort und "Soko Wismar" mit, während Ben durch Serien wie "Usedom Krimi" und "Käthe und ich" einem breiten Publikum bekannt ist. Die Serie verbindet ihren neuen Handlungsstrang mit malerischen Kulissen, die den Charme der Geschichten zusätzlich unterstreichen. Fans dürfen sich auf intensive Charaktere und spannende Begegnungen freuen, während Ben und Juliane neue Höhepunkte ihrer Schauspielkarrieren erleben.

Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

Instagram / juliane.fisch Schauspielerin Juliane Fisch

Instagram / the_benbraun Ben Braun, April 2023

