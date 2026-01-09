Dieser Mann soll wohl der Dschungelcamp-Ersatzkandidat sein

Das könnte ein Paukenschlag beim Dschungelcamp 2026 werden: Laut Szenegerüchten soll Peter Klein (58) als Ersatzkandidat auf Abruf bereitstehen – und mit ihm eventuell Yvonne Woelke (46) als Begleitperson. Die mögliche Konstellation sorgt schon vor dem Start der neuen Staffel in Australien für Gesprächsstoff, denn Begleiterinnen und Begleiter geben nicht nur emotionale Stütze, sondern stehen auch für Interviews parat. Während sich die zwölf gesetzten Stars auf Prüfungen und Lagerfeuer-Gespräche vorbereiten, wartet das Umfeld im Hotel – und könnte im Fall eines Ausfalls blitzschnell ins Rampenlicht rücken. Besonders interessant: Yvonne könnte damit zum dritten Mal im Dschungel-Zirkus an der Seite eines Kandidaten dabei sein. Im Jahr 2022 begleitete sie Janina Youssefian (43), ein Jahr später Djamila Rowe (58).

Bestätigt ist das Ganze nicht, doch der Trash-Experte Tobo, Host des Reality-TV-Podcasts "Blitzlichtgewitter", heizt die Spekulationen an. Während einer Aufnahme erklärte er: "Ich würde mir wünschen, dass er zum Einsatz kommt. Peter Klein soll als Nachrücker-Kandidat beim Dschungelcamp 2026 mit eingekauft worden sein, und seine Dschungelbegleitung haben wir ja schon einige Male zu sehen bekommen." Sollte es so kommen, reiht sich Peter in die Reihe der bislang geheim gehaltenen Reserve-Stars ein, die einspringen, wenn jemand vor dem Einzug oder während der Show ausfällt.

Die Namen Peter und Yvonne sind im Dschungelkontext längst aufgeladen. In der Staffel, in der die Musikerin Djamila begleitete, war Peter als Begleiter von Lucas Cordalis (58) dabei, während seine damalige Frau Iris Klein (58) öffentlich Untreuevorwürfe erhob. Peter und Yvonne beteuerten, sie seien zu jener Zeit nur Freunde gewesen. Inzwischen sind die beiden ein Paar und zeigen sich regelmäßig gemeinsam. Bisher sind diese Vermutungen aber noch nicht bestätigt.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Imago Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025