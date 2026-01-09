Harveys erste eigene Wohnung: Katie Price wählt süßes Design

Katie Price' (47) Sohn Harvey (23) braucht aufgrund des Prader-Willi-Syndroms und Autismus spezielle Betreuung. Doch das ehemalige It-Girl will seinem Sohn ein möglichst normales Leben ermöglichen. Jetzt zieht Harvey in seine erste eigene Wohnung. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" erzählt Katie, dass der Umzug schon Ende des Monats sei. Damit ihr Kind sich wohlfühle, dekoriere sie die Wohnung in einem ganz bestimmten Design: "Ich werde ihm einen SMEG-Wasserkocher und einen Toaster kaufen, beide in Grün [...] Aber ich muss ihm noch ein Sofa, ein neues Bett und neue Bettwäsche besorgen. Ich möchte ein Netz kaufen – ich habe so viele Froschspielzeuge –, das ich einfach in die Ecke seines Zimmers hängen werde. Ich werde es ihm so gemütlich wie möglich machen, und er wird es lieben", freut die Britin sich.

Ende des Monats werde Harvey das Internat abschließen und dann in die nur 15 Minuten von Katie entfernte Wohnung ziehen. Er sei schon ganz aufgeregt: "Harvey zählt die Tage bis zu seinem neuen Zuhause. Er hat seine Abschlussfeier, bei der die Zeugnisse verteilt werden, und dann geht es los in die 'reale Welt', Mr. Harvey Price!" Frösche scheinen ein Must-have für den 23-Jährigen zu sein. Bei Instagram zeigte Katie bereits, dass auch sein früheres Zimmer in der Schule mit den Amphibien dekoriert war und an seinem Geburtstag im Mai vergangenen Jahres wählte sie ebenfalls ein Frosch-Motto.

Aktuell wohnt Harvey wieder bei seiner Mutter. Zuvor hatte er seit 2021 in einer speziellen Wohngruppe seiner Schule gelebt. Doch finanzielle Kürzungen hatten Katie gezwungen, ihn nach Hause zu holen. In ihrem Podcast erzählte sie, dass sie zwischenzeitlich zwar eine neue Unterkunft hatte, diese aber nur wenige Wochen vor dem Umzug abgesagt wurde: "Wir haben monatelang darauf hingearbeitet, und dann wurde ihm viereinhalb Wochen vorher gesagt, dass er nicht dorthin gehen kann, und Harvey hat schon Countdown gezählt." Umso größer ist jetzt seine Freude, eine neue Wohnung gefunden zu haben. Inwiefern diese auf Harveys Bedürfnisse zugeschnitten ist, verrät die 47-Jährige fürs Erste aber nicht.

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

Instagram / katieprice Harvey Price an seinem Geburtstag im Mai 2025

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey im Juni 2023