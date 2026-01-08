Ben Braun verrät: Er hatte eine Cadillac-Autopanne in Mexiko

Ben Braun (46) hat sein persönliches Pannen-Pech offenbart – und das klingt wie eine Szene aus einem Roadmovie: Der Schauspieler sprach im Gespräch mit Promiflash über eine echte Horrorfahrt, die er als junger Erwachsener erlebte. Er erzählte, dass er Anfang 20 mit einem Freund von Los Angeles nach Mexiko unterwegs gewesen sei, als ihnen mitten in der Wüste der Motor um die Ohren flog. "Ja, ich hatte schon einige Autopannen", sagte Ben. "Mit Anfang 20 habe ich für 700 Euro einen alten Cadillac Eldorado gekauft und bin zusammen mit einem Freund von Los Angeles nach Mexiko gefahren. Mitten in der Wüste hat der Motor angefangen zu qualmen und der Wagen hat den Geist aufgegeben. Ich war sehr traurig, denn das war mein erstes eigenes Auto. Zurück nach L.A. mussten wir dann per Anhalter", so Ben weiter. Sein Rückblick kommt pünktlich zu seinem Serieneinstieg, der kurioserweise ebenfalls mit einer Panne beginnt.

Denn Ben ist in der neuen Staffel von "Die Landarztpraxis" als Simon Hilgers zu sehen, dem neuen Restaurantmanager der "Alten Post" und altem Kumpel von Julian, gespielt von Alexander Milo (45). Der erste Auftritt des Schauspielers in der Serie wird genau dadurch eingeläutet, dass Simon mit seinem Auto liegen bleibt – ein augenzwinkernder Start für eine Figur mit Geheimnissen. Produziert werden die neuen Folgen von Filmpool Entertainment, die frische Geschichten und neue Gesichter in die Vorabendserie bringen. Zusätzlich stößt Juliane Fisch zum Cast, die Serienfans aus Produktionen wie "Wolfsland" und Tatort kennen. Der Startschuss fiel bereits zu Jahresbeginn: Bei Joyn PLUS+ sind die Folgen seit dem 2. Januar abrufbar, in Sat.1 lief der Auftakt am 5. Januar.

Abseits der Bildschirme zeigt Ben gerne seine humorvolle Seite, doch im Privaten klingt in seiner Erinnerung an den Cadillac auch etwas Sentiment mit. Der Wagen war sein erstes eigenes Auto, gekauft für wenig Geld, aber mit großer Freiheit im Kopf – bis die Realität in Form von Qualm unter der Motorhaube zuschlug. Freunde und Weggefährten beschreiben den Schauspieler als jemanden, der aus Missgeschicken Geschichten macht, die man nicht vergisst. Genau diese Mischung aus Bodenständigkeit und Abenteuerlust dürfte auch seiner Rolle als Simon gut stehen, die in einem Jahr voller täglicher Folgen reichlich Raum für kleine und große Momente bietet.

Anzeige Anzeige

Imago Ben Braun, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

Anzeige Anzeige

Instagram / the_benbraun Ben Braun, April 2023

Anzeige