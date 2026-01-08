Das haben Juliane & Ben mit "Landarztpraxis"-Rolle gemeinsam

Neuzugang mit Herz und Zurückhaltung: Juliane Fisch und Ben Braun (46) sprechen über ihre Figuren in der vierten Staffel von "Die Landarztpraxis" und darüber, wie viel von ihnen selbst in Viki Raichinger und Simon Hilgers steckt. Seit dem 2. Januar ist die Serie bei Joyn PLUS+ zu sehen, seit dem 5. Januar läuft sie in Sat.1 – und mit ihr die ersten Folgen aus Wiesenkirchen am Schliersee. Dort kreuzen sich Vikis Wege mit Simon, dem neuen Restaurantmanager der "Alten Post", der als alter Freund von Juliane eingeführt wird. Im Gespräch mit Promiflash verraten die beiden, was sie ihren Rollen mitgeben, worin sie sich wiederfinden und wo die Unterschiede liegen.

Juliane sagt über Viki: "Mit meiner Figur und mir gibt es definitiv Überschneidungspunkte. Viki hat viele Eigenschaften, mit denen ich mich total gut identifizieren kann und die ich richtig gerne mag. Dadurch fällt es mir leicht, ihr mein Herz zu schenken." Sie beschreibt die Serienärztin als warm, strahlend, optimistisch und entschlossen. "Sie bringt viel Wärme mit und eine sehr positive, strahlende Energie. Viki ist optimistisch, kraftvoll und entschlossen, das mag ich sehr", so die Schauspielerin gegenüber Promiflash. Wichtig sei ihr zudem die Freiheit in der Ausgestaltung: "Ich finde, es sind gewisse Freiheiten da, sich die Rolle so zu eigen zu machen, dass man sie auch über eine lange Strecke gut tragen kann." Ben wiederum betont Parallelen zu Simons stiller Art. "Bei mir gibt's schon auch ein paar Gemeinsamkeiten. Simon hat so eine gewisse Vorsicht Menschen gegenüber und etwas Zurückhaltendes. Er braucht Zeit, um sich zu öffnen. Ich habe auch eine schüchterne Seite und konnte mich damit gut verbinden", erklärt er. Mit einem Augenzwinkern ergänzt er: "Weil Simon erst mal nicht so viel redet, musste ich weniger Text lernen. Einige meiner Kollegen haben mich sehr darum beneidet." Außerdem teile er mit seiner Figur die Sportleidenschaft: "Ich spiele, wie Simon in der Serie, auch privat leidenschaftlich gerne Basketball."

Die neuen Folgen erzählen zunächst Vikis Rückkehr mit gebrochenem Herzen nach Wiesenkirchen, ihren schwierigen Annäherungsversuch an Bruder Max und das erste Aufeinandertreffen mit Simon in der "Alten Post". Später öffnet im Nachbarort Weilhausen eine weitere Praxis – die Serie bleibt damit dicht am Alltag ihrer Figuren, während sie das Panorama rund um den Schliersee als vertraute Kulisse nutzt. Juliane ist vielen aus "Wolfsland", Tatort oder "Soko Wismar" bekannt, Ben aus Formaten wie "Usedom Krimi" und "Soko Stuttgart". Abseits der Rollen wirken die beiden im Interview gelöst, teilen kleine Einblicke in ihre Arbeitsweise und in persönliche Vorlieben. Gerade Bens Hinweis auf Basketball und Julianes Freude an Vikis energiegeladener Ausstrahlung zeichnen ein Bild, das Fans nah an die Menschen hinter den Figuren heranholt, während die Serie an Werktagen mit neuen Geschichten im Vorabendprogramm präsent ist.

Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

Instagram / the_benbraun Ben Braun, April 2023

Instagram / juliane.fisch Schauspielerin Juliane Fisch

