So war der Start für Ben & Juliane bei "Die Landarztpraxis"

Ben Braun (46) und Juliane Fisch, die in der Kultserie "Die Landarztpraxis" neu zum Cast gestoßen sind, haben kürzlich Einblicke in ihre ersten Erfahrungen gegeben. Pünktlich zum Start der vierten Staffel am 2. Januar 2026 bei Joyn und ab 5. Januar auf Sat.1 sprachen die Schauspieler über das Gefühl, in ein bestehendes Ensemble einzutreten. Juliane, die die Rolle der Ärztin Viktoria Raichinger übernimmt, beschreibt die Situation gegenüber Promiflash als aufregend: "Wenn man zu einem bestehenden Cast dazukommt, fragt man sich: Wie funktioniert das, wie harmoniert das?" Besonders froh sei sie gewesen, dass sie diesen Neustart mit Ben teilen konnte. Ben schilderte ebenfalls die großen Veränderungen, die mit diesem Projekt auf ihn zukamen, da er noch nie zuvor an einer so langfristigen Produktion beteiligt gewesen war.

Neben den persönlichen Herausforderungen der Neuzugänge war auch das Miteinander im Team ein Punkt, der beiden viel bedeutet hat. Juliane fühlte sich dank der Unterstützung durch ihre Kolleginnen und Kollegen gut aufgehoben. Besonders die angenehme Arbeitsatmosphäre lobte auch Ben: "Ich hatte das Gefühl, es ist eine richtige Gemeinschaft." Die beiden Schauspieler hatten bereits beim Casting festgestellt, dass ihre Zusammenarbeit vielversprechend ist. Für Ben war dabei ebenfalls spannend, wie sich die Arbeit auf sein persönliches Umfeld auswirken würde, da er diese Erfahrung nicht nur beruflich, sondern auch familiär als besonders prägend empfand. Juliane, die es wichtig fand, gemeinsam mit Ben diesen Einstieg zu feiern, betonte, wie bedeutsam das gegenseitige Verständnis in neuen Projekten ist.

"Die Landarztpraxis" steht mit dieser Staffel vor neuen Herausforderungen: 240 Episoden, die ein ganzes Jahr lang ausgestrahlt werden, setzen eine außergewöhnliche Logistik voraus. Die Serie spielt weiterhin rund um den idyllischen Schliersee und hat mit den Charakteren wie Viktoria, die nach langer Pause in ihr Heimatdorf zurückkehrt, ein innovatives Konzept im Gepäck. Fans der Serie dürfen auf authentische Geschichten und frische Gesichter gespannt sein. Besonders beeindruckend ist dabei die Arbeit vor und hinter den Kulissen, die Woche für Woche das Leben im fiktiven Wiesenkirchen und Umgebung zum Leben erweckt – eine echte Herzensaufgabe für alle Beteiligten.

Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

Instagram / juliane.fisch Schauspielerin Juliane Fisch

Getty Images Ben Braun bei der Volkswagen Dinner Night im Drive Volkswagen Group Forum in Berlin, 2018