"Ich hau' den": Robert Geiss ärgert sich über Jacht-Kapitän

Robert Geiss (61) hat im Hafen von Dubai kurzzeitig die Fassung verloren: Kurz vor den Jubiläumsfeierlichkeiten zu 15 Jahren Die Geissens geriet der Unternehmer auf seiner Jacht "Indigo Star" heftig mit einem Ersatz-Kapitän aneinander. Während die Crew Richtung "Monaco" auf der künstlichen Inselgruppe "Heart of Europe" auslaufen sollte, lief an der Kommandobrücke kaum etwas rund. Robert, der mit Ehefrau Carmen Geiss (60) und den Töchtern Davina (22) und Shania (21) an Bord war, sah rot, als der Skipper mehrfach patzte, und drohte vor laufender Kamera: "Ich hau' den vom Boot." Die Szene spielte sich ab, als die Yacht bereits auf Kurs war und sich dem Anlegepunkt näherte.

Auslöser für Roberts Wutausbruch war eine Aneinanderreihung von Missgeschicken: Der Aushilfskapitän tat sich zunächst mit der Technik schwer, dann bremste er bei der Anfahrt auf "Monaco" zu spät und verfehlte die vorgesehene Anlegestelle. "Jetzt ist er vorbeigefahren, der Depp", fauchte der Unternehmer, während Carmen skeptisch wurde: "Er sagt, er ist Kapitän, aber ich glaube, er hat die Papiere gefälscht." Die "Indigo Star" kam dem Steg mehrfach bedrohlich nahe, Davina wurde nervös: "Ich bin schweißgebadet. Wir haben hier gleich einen richtigen Schaden." Als Shania am Bug auftauchte, herrschte Robert sie an: "Geh da weg! Wenn das abreißt, bist du tot!" Nach dem Anlegen ließ der Modemacher nicht locker und stellte den Skipper zur Rede: "Du fährst wie ein Kind, du bist doch kein Kapitän. Das ist eine Katastrophe."

Schon vor wenigen Tagen sorgten Robert und Carmen für Gesprächsstoff, als sie im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau klarmachten, dass eine Rückkehr nach Deutschland für sie nicht infrage komme. "Das ist für uns eigentlich keine Option. Wir brauchen viel Sonne im Leben", erklärte Carmen lachend. Auch Robert blieb dabei: "Ein Stück Heimat wird es immer bleiben, aber auf Dauer ist uns das Wetter einfach zu schlecht." Ihre Töchter seien ohnehin in Monaco geboren und aufgewachsen. Die Familie fühle sich im internationalen Jetset-Leben längst zu Hause.

Anzeige Anzeige

RTL II Robert Geiss, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss am Strand