Erster runder Geburtstag: Jan Hofer zeigt Henrys Babyfoto

Herzlicher Nachwuchsjubel bei Jan Hofer (75): Der frühere Tagesschau-Chefsprecher feiert mit Sohn Henry den ersten runden Geburtstag des Juniors – Henry ist zehn geworden. Zu diesem Anlass teilte der Moderator auf Instagram ein Babyfoto, auf dem ausnahmsweise das Gesicht seines Kindes zu sehen ist. "Lieber Henry, heute vor 10 Jahren wurdest du geboren. Unsere wunderbare Patchworkfamilie ist seitdem komplett. Du hast mit deiner Geburt die Familie neu konfiguriert. Wir lieben dich unendlich! Happy Birthday!", kommentiert der ehemalige Moderator seinen Beitrag.

Henry ist der Sohn von Jan und seiner Ehefrau Phong Lan. Das Paar geht seit 2014 gemeinsam durchs Leben. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes krönten sie ihre Liebe 2018 mit dem Jawort. Diese besonderen Meilensteine hält die Deutsch-Vietnamesin auf ihrem Instagram-Account regelmäßig mit schönen Bildern und Videos in Erinnerung. Ihren Lebensmittelpunkt haben die TV-Bekanntheit und seine Liebsten nach Mallorca verlegt. Während Jan noch beruflich hierzulande unterwegs war, galt ihre Unterkunft auf der balearischen Insel nur als Zweitwohnsitz. Mittlerweile haben sie Deutschland aber komplett hinter sich gelassen.

Mit seiner Ehe mit Phong Lan startete Jan noch einmal in ein neues Familienglück, nachdem seine vorangegangene Ehe mit Anne-Karin Mayer viele Jahre zuvor gescheitert war. Er und die deutsche Schlagersängerin trennten sich 1996. Aus dieser Ehe gehen zwei Söhne hervor, die schon lange erwachsen sind. Aus einer weiteren, noch früheren Beziehung hat Jan noch eine Tochter. Sie ist die Älteste und erblickte das Licht der Welt, als der heute 75-Jährige gerade am Anfang seines Studiums stand.

ActionPress Jan Hofer, Moderator der WDR-Talkshow "Kölner Treff"

Instagram / janhofer Jan Hofer mit seiner Ehefrau Phong Lan und ihrem gemeinsamen Sohn Henry, Juli 2025

Instagram / janhofer Jan Hofer und Phong Lan, Ehepaar