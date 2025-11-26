James Camerons Konzertfilm mit Billie Eilish startet 2026

James Cameron (71) bringt gemeinsam mit Billie Eilish (23) einen 3D-Konzertfilm ins Kino: Der Film heißt "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" und startet in den USA am 20. März 2026 bei Paramount Pictures. Billie fungiert bei dem Projekt, für das laut moviepilot.de ihre Shows vom 19. bis 23. Juli 2025 in der Co-op Live Arena in Manchester aufgezeichnet wurden, als Co-Regisseurin an der Seite des Star-Filmemachers.

Bereits im Sommer wurde das Projekt auf Social Media angeteasert, als Billie ein gemeinsames 3D-Vorhaben mit James andeutete. Eingefleischte Fans der Sängerin machten zudem bereits während der vier UK-Shows auf die auffällig vielen Kameras aufmerksam. Nun ist klar: Es handelt sich um einen Konzertfilm, den die beiden Genies gemeinsam verwirklichen. Für James ist es der erste Schritt ins Konzertfilm-Genre, obwohl er mit dokumentarischen Formaten vertraut ist. Bekannt sind seine Expeditionen und Technik-Experimente, die er parallel zu Blockbustern wie Titanic und Avatar realisierte.

Billie, die durch Hits wie "Bad Guy" und "Happier Than Ever" weltweit bekannt wurde, war bereits mit "Happier Than Ever – Live at the O2" in deutschen Kinos vertreten. Ob und wann "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" in Deutschland erscheint, ist noch offen. Paramount hat bislang nur den US-Termin bestätigt. Die Chancen für einen hiesigen Kinostart stehen aber gut, da zuletzt mehrere Konzertfilme wie "Taylor Swift: The Eras Tour" und "Renaissance: A Film by Beyoncé" auch hierzulande erfolgreich über die große Leinwand liefen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images James Cameron 2023 beim Screening von "The Abyss" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish im August 2024