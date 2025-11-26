Das war die größte Herausforderung in Leonys Karriere

Leony (28) wurde bei den Glamour "Women of the Year"-Awards als "Musician of the Year" ausgezeichnet und strahlte auf dem roten Teppich. Dort sprach die Sängerin mit Promiflash über die Hürden, die sie während ihrer Karriere überwinden musste. Besonders ihre Herkunft aus Bayern wurde oft belächelt, und Vorurteile wie "zu brav, zu nett, zu lieb" seien regelmäßig geäußert worden, erzählte sie. Trotzdem betonte die Musikerin, dass sie die Zusammenarbeit mit vielen Männern in der Branche stets als positiv empfand. "Es ging immer um Talent, nicht um das Geschlecht", erklärte sie.

Dennoch teilte Leony ihre Sicht darauf, welchen Herausforderungen Frauen allgemein gegenüberstehen, insbesondere in männerdominierten Bereichen. Sie glaubt, dass Frauen oft doppelt so hart arbeiten müssen, um dasselbe zu erreichen wie ihre männlichen Kollegen. "Es ist eine Challenge, die ich gerne annehme, aber es ist natürlich manchmal auch ermüdend", verriet die Künstlerin, die kürzlich offen zugab, nicht gut mit ihren Emotionen umgehen zu können. Für sie sei es jedoch wichtig, nicht aufgrund ihres Geschlechts, sondern wegen ihrer Fähigkeiten wahrgenommen und engagiert zu werden.

Leony, die aus einer kleinen Stadt in Bayern stammt, erfüllte sich mit harter Arbeit und Durchhaltevermögen ihren Traum von einer Musikkarriere. Trotz früher Vorurteile gegen ihre Herkunft hat sie es geschafft, sich auf der großen Bühne zu beweisen. Die Sängerin ist bekannt dafür, bodenständig und professionell zu sein, Eigenschaften, die sie nach eigenen Angaben durch ihre Familie und ihre Wurzeln geprägt haben. Der "Musician of the Year"-Award ist für sie eine besondere Anerkennung, die zeigt, dass sie mit ihrem Talent und ihrer Ausdauer die richtigen Töne getroffen hat.

Getty Images Leony, Sängerin

Getty Images Leony im Rahmen der Radio Regenbogen Awards 2023

Getty Images Leony, Sängerin