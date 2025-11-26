Erwartet? "Bachelor in Paradise"-Janine reagiert auf ihr Aus

Für Janine Christin Wallat (30) endete das Bachelor in Paradise-Abenteuer in Folge fünf. Zunächst hatte die Reality-TV-Darstellerin mit Devin Dayan angebandelt, sogar ein Kuss fiel. Doch mit dem Einzug von Mimi Gwozdz (31) entschied sich Devin gegen die frische Romanze – und Janine ging in der zweiten Nacht der Rosen leer aus. Im Promiflash-Interview erklärt sie nun, dass ihr Aus für sie keine Überraschung war: "Ich habe nicht auf eine Rose von Devin oder jemand anderem gehofft. Für mich war nach der Abfuhr von Devin klar, dass kein Mann dort meine Mauer, die ich aufgebaut habe, hätte wieder einreißen können."

Trotz der Enttäuschung zieht sie ein positives Fazit ihrer "Bachelor in Paradise"-Zeit. "Ich behalte 'Bachelor in Paradise' in guter Erinnerung. Ich hatte eine wunderbare Zeit dort, auch wenn es am Ende für die Liebe nicht gereicht hat", betont die gebürtige Hamburgerin. Rückblickend würde sie nichts anders machen: "Ich würde alles nochmal genauso machen und bin wahnsinnig stolz auf mich, meine Emotionen so transparent und gut mitgeteilt haben zu können", verrät Janine im Gespräch mit Promiflash. Ihre Worte zeichnen das Bild einer Kandidatin, die den Abschied akzeptiert – ruhig, reflektiert und selbstbewusst.

Während ihrer Zeit im Paradies durchlebte die 30-Jährige eine wahre Achterbahn der Gefühle. Zunächst schien sie ihr Glück mit dem einstigen Bachelorette-Gewinner gefunden zu haben – doch alles kam anders. Nachdem Devin einen Kuss mit Janine geteilt und ihre Rose angenommen hatte, beendete er nur einen Tag später die Romanze, um Mimi seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Für die einstige Bachelor-Lady war das eindeutig zu viel Hin und Her. "Ich komme mir schon ein bisschen verarscht vor", konfrontierte sie ihn unter Tränen.

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Janine Christin

RTL Janine Christin Wallat und Devin Dayan bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL Devin Dayan und Janine Christin Wallat in "Bachelor in Paradise"