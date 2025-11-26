Mimi Gwozdz erklärt ihr "Bachelor in Paradise"-Liebeschaos

Mimi Gwozdz (31) sorgt derzeit bei Bachelor in Paradise für Drama. Die TV-Bekanntheit war nach ihrem Einzug sehr an Devin Dayan interessiert, der für sie Janine Christin Wallat (30) links liegen ließ. Doch ganz harmonisch lief es bei den beiden Singles danach auch nicht. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, warum sie sich nicht vollends auf den Bachelorette-Gewinner einlassen wollte. "Ich hatte das Gefühl, dass Devin sich quasi von Janine 'gelöst' hat und bei mir da weitermachen wollte, wo er mit ihr aufgehört hat", berichtete Mimi.

Der Blondine war dieser schnelle Wechsel nicht geheuer. "Es hieß ja nicht: 'Wenn du Janine eine Abfuhr erteilst, gehöre ich sofort dir.' So weit waren wir zu der Zeit noch gar nicht", machte sie gegenüber Promiflash deutlich. In der neuesten Folge meldete sie auch Interesse an den beiden Jans im Paradies an. Vor allem bei Jan K. könnte dies jedoch zu Konflikten führen, da der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat Devins bester Freund ist. Mimi stellt nun klar: "Über die Freundschaft von Devin und Jan hatten wir zuvor nicht gesprochen, also hatte ich keinen Plan. Ich fand beide einfach sympathisch und wollte mich auf die Paradise-Reise einfach offen einlassen."

Für Devin war Mimis Kehrtwende nur schwer zu verstehen. Er fühlte sich von ihr missverstanden und machte kein Geheimnis aus seiner Traurigkeit. In einem Einzelinterview sagte er unter Tränen: "Ich dachte, ich komme ins Paradise, wollte cool sein, bisschen flirten – und jetzt sitze ich hier wieder." Vor allem die Vorstellung, dass seine Favoritin mit den anderen Männern anbandeln könnte, setzte ihm zu: "Ich will nicht sehen, wie Mimi sich hier mit einem anderen vercouplet."

RTL Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise" 2025

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, TV-Star

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Devin Dayan und Mimi Gwozdz