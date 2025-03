Neuer Karriereweg? Das reizt Jan Hofer an "Die Verräter"

Jan Hofer (75) stellt sich einer neuen Herausforderung: Der ehemalige Tagesschau-Sprecher wird in diesem Jahr Teil der Realityshow Die Verräter – Vertraue Niemandem!. Was ihm besonders an dem Format gefällt, erklärt der TV-Star im Interview mit RTL: "Der Reiz des Spiels ist, dass man nichts weiß und sich langsam herantasten muss. Und das Besondere ist, dass man eben keinen Austausch hat. Man ist auf sich alleine gestellt." Eine Taktik hat Jan nicht, stattdessen möchte er sich einfach auf sein Gefühl verlassen. "Ich habe eigentlich ein ganz gutes Bauchgefühl. Immer, wenn ich strategisch an etwas rangegangen bin, habe ich versagt. Aber wenn mir mein Bauchgefühl etwas gesagt hat, hat das meistens funktioniert", plaudert der Moderator aus.

Als die Anfrage kam, sei Jan sich zunächst nicht ganz sicher gewesen, ob er wirklich zusagen sollte – immerhin kannte er die Show gar nicht: "Ich habe zunächst einmal die Staffeln in aller Ruhe angeschaut, ich hatte das vorher nicht gesehen. Und dann habe ich mir das überlegt, habe mich dann natürlich mit meiner Familie, meiner Frau beraten." Die Show ist immerhin ganz anders als das, was er bisher gemacht hat. Eine Vorstellung, was ihm besonders schwerfallen könnte, hat er trotzdem schon: "Ich glaube, das Problem ist, so lange durchzuhalten. Ich glaube, das Problem ist, dass man irgendwann vergisst, in welcher Rolle man ist, und dann hat man schon verloren. Man muss wirklich sehr konsequent durchhalten."

In dem Format kämpft eine Gruppe von Promis um ein dickes Preisgeld. Der Clou an der Sache ist jedoch, dass die Stars in zwei Lager aufgeteilt werden: Es gibt sowohl die "Loyalen" als auch die "Verräter". Die Aufgabe der Verräter ist es, zwischen den Loyalen unentdeckt zu bleiben. Schafft es mindestens ein Verräter ins Finale, gehen automatisch alle Loyalen leer aus. Wählen die Loyalen alle Verräter vor dem Finale raus, gewinnen sie das Geld. Neben Jan nimmt in diesem Jahr auch die komplette Let's Dance-Jury, bestehend aus Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60), teil. Außerdem sind unter anderem der Schauspieler Wayne Carpendale (48), die Moderatorin Charlotte Würdig (46) und das Model Mirja du Mont (49) Teil des prominenten Line-ups. Die Sängerin Marie Reim (24), der Schauspieler Ralf Bauer (58) und TikToker Younes Zarou (27) sind ebenfalls am Start.

Getty Images Jan Hofer und seine Frau Phong, 2024

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

