Jan Hofer schwärmt von seinem neuen Leben auf Mallorca

Jan Hofer (74) und seine Frau Phong Lan leben schon das ganze Jahr über auf Mallorca. Ihr Leben in Deutschland hinter sich zu lassen und auf der Insel neu anzufangen, sei dem ehemaligen Tagesschau-Moderator und seiner Liebsten nicht schwergefallen. "Der Gedanke war nicht neu, denn ich hatte seit 35 Jahren ein Apartment auf der Insel und liebe den Lifestyle hier. Alles ist heller, leichter, entspannter als in Deutschland", erzählt Jan im Interview mit Bunte.

Auch die Schulbildung ihres gemeinsamen Sohnes Henry habe die Entscheidung seiner Eltern beeinflusst, verrät Phong Lan: "Unser Sohn geht hier auf eine tolle Schule, spricht inzwischen fließend Spanisch und Englisch, denn der Unterricht dort ist zweisprachig." Die Entscheidung auszuwandern, habe die Familie keine Sekunde bereut: "Meine Frau liebt das Leben auf Mallorca jetzt mindestens so sehr wie ich. Sie möchte hier nicht mehr weg und auch Henry ist superhappy. Insofern war unsere Entscheidung komplett richtig."

Jan und Phong Lan führen seit Jahren eine harmonische Beziehung. In einem Interview mit RTL verriet der 74-Jährige, dass ihn deswegen sogar manche seiner prominenten Freunde beneiden. "Immer wenn wir Evelyn Burdecki (36) treffen, sagt sie: 'So eine Beziehung hätte ich auch gerne'", scherzte Jan. Um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können, hängte er sogar seinen Job als Moderator an den Nagel.

Instagram / janhofer Jan Hofer und seine Frau Phong Lan

Getty Images Jan Hofer bei dem 26. RTL Telethon

