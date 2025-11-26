"What If": Fans pushen Kate Winslets Ballade in die Charts

Kate Winslet (50) erlebt kurz vor Weihnachten eine ungeahnte Rückkehr in die Charts – dank TikTok. Der Balladentitel "What If" aus dem Jahr 2001, ursprünglich für den Animationsfilm "Christmas Carol" aufgenommen, verbreitet sich aktuell rasend schnell auf TikTok. Fans der Schauspielerin veröffentlichen unzählige Clips, in denen sie die Zeilen mitsingen und dem Track damit neue Aufmerksamkeit verschaffen. Ziel der Kampagne laut Daily Mail: die Nummer eins zu Weihnachten in Großbritannien. Vor 24 Jahren schaffte es der Song dort "nur" auf Platz sechs, geschlagen von "Somethin' Stupid" von Robbie Williams (51) und Nicole Kidman (58). In Irland, Belgien und Österreich war "What If" damals bereits an der Spitze. Nun soll die Heimat von Kate nachziehen – und die Community gibt Vollgas.

Der Erfolg von "What If" lag seinerzeit auch an seiner beeindruckenden Produktion: Die Ballade wurde von den renommierten Songwritern Steve Mac und Wayne Hector geschrieben, die für ihre Arbeit an Westlife-Hits bekannt sind. Herausragende Merkmale wie der ikonische Tonartwechsel haben den Fans von damals und heute gleichermaßen Eindruck gemacht. Die Schauspielerin selbst jedoch sieht die Sache offenbar mit gemischten Gefühlen. Bereits 2017 verriet sie in einem Radiointerview, dass sie sich damals nur widerwillig ans Mikrofon stellte, um den Song zu singen. "Es war nur als einmaliges Projekt gedacht", stellte Kate damals klar, denn eine Musikkarriere hätte die Oscar-Preisträgerin nicht gewollt.

Doch selbst heute entkommt Kate ihrem musikalischen Ausflug nicht ganz. Ihr Ehemann Edward Abel Smith spielt den Song bei Familienurlauben immer wieder aus Spaß, wie sie selbst erzählte. Zudem berichtete sie, dass Restaurants oft glauben, sie würde es genießen, wenn entweder "What If" oder Celine Dions "My Heart Will Go On" im Hintergrund läuft. Trotz ihrer Zurückhaltung blicken viele Fans mit nostalgischer Begeisterung auf den Song zurück und wollen ihrem Idol mithilfe des TikTok-Hypes ein Weihnachtswunder bescheren.

Getty Images Kate Winslet, November 2024

Getty Images Kate Winslet auf dem 20. Zurich Film Festival, Oktober 2024

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin