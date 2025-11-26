Notfall: Kim Virginia sorgt sich um das Leben ihrer Hunde

Kim Virginia Grey (30) meldet sich völlig aufgelöst bei ihren Fans. Die Influencerin kümmert sich aktuell ganz alleine um ihre drei Dalmatinerwelpen – und ist nun wegen eines Notfalls auf dem Weg zum Tierarzt. "Mein Herz rast gerade so! Ich war nur kurz im Schlafzimmer, um das Bett zu machen im zweiten Stock und zwei Welpen sind über zwei Absperrungen drübergesprungen und die Treppe hochgekommen. Dann sind sie direkt an eine Vase mit kleinen Steinen gegangen und haben welche gegessen", schildert sie aus dem Taxi heraus die Situation in ihrer Instagram-Story.

Kim scheint in sehr großer Sorge zu sein – ungewiss dessen, was die Fremdkörper im Magen ihrer Tiere anrichten können. "Habe zum Glück ein Taxi bekommen, das mich mit den Kleinen mitgenommen hat", berichtet sie voller Erleichterung, sie selbst fährt nämlich kein Auto. Obwohl nur zwei Hunde die Steine zu fassen bekommen haben, habe sie alle drei mitnehmen müssen, da außer ihr ja niemand zu Hause sei. Ihre Sorge ist groß: "Habe so Angst! Heule gerade so krass, weil ich einfach Angst habe, dass sie einen Magenverschluss bekommen."

Doch wieso ist die 30-Jährige eigentlich alleine mit drei kleinen Hunden? Geplant war dieser Zustand nicht: Kurz nach ihrer Vegas-Hochzeit mit Nikola Grey (29) krönten die Dalmatinerwelpen das Liebesglück der Influencer. Leider hielt es aber nicht lange: Nur wenige Tage nachdem ihr Familienzuwachs bei ihnen eingezogen war, kam es zu einem Zwischenfall zwischen den beiden Realitystars. Nikola verließ daraufhin Hals über Kopf die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sie gemeinsam lebten. Seitdem ist Kim mit den drei Hunden auf sich alleine gestellt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit einem ihrer Welpen

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025