Nachrichtensprecher Jan Hofer (75) wird zum TikTok-Star

Jan Hofer (75), bekannt als ehemaliger Moderator der Tagesschau und "RTL Direkt", zeigt nun auf TikTok eine neue Seite von sich. Mit einem humorvollen Video gewinnt der 75-Jährige die Herzen seiner Fans, indem er selbstironisch durch ein Fitnessstudio schlendert. Gekleidet in ein rotes Shirt und mit einem Handtuch über der Schulter schreibt er augenzwinkernd: "Wie ich ins Gym gehe und all die Frauen sehe, die heißer sind als meine!"

Der Clou: Im Video ist kein einziger Mensch in Sicht, womit Jan charmant andeutet, dass es für ihn keine attraktivere Frau gibt als seine Ehefrau Phong Lan. Die witzige Inszenierung kommt bei den Zuschauern gut an und zeigt, dass Jan Hofer mit seinem Humor auch in sozialen Medien punkten kann. Der Einstieg ins soziale Netzwerk ist für den Moderator eine Art Neuanfang – ein Schritt, mit dem er sich als Privatperson präsentiert und dabei gekonnt mit seinem ruhigen, aber pointierten Charme spielt. Mit Statements wie diesem bleibt er seinem Markenzeichen, der souveränen Gelassenheit, treu, allerdings auf völlig neue Art und Weise.

Privat ist Jan seit vielen Jahren glücklich mit seiner Frau Phong Lan, mit der er 2018 den Bund der Ehe einging. Der Moderator, der meist mit kühler Professionalität in den Nachrichten auftrat, hat sich in Interviews immer wieder liebevoll über seine Ehefrau geäußert. Für ihn scheint sie die perfekte Partnerin zu sein, wie schon das humorvolle TikTok-Video nahelegt. Die beiden haben außerdem einen gemeinsamen Sohn, was das Familienglück des Moderators komplettiert.

Getty Images Jan Hofer bei dem 26. RTL Telethon

Instagram / janhofer Jan Hofer und seine Frau Phong Lan

