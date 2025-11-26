Off-Cam-Skandal: Aleksandar Petrovic erklärt seine Absicht

Aleksandar Petrovic (34) steckt mitten in einem dicken Shitstorm. Bei Temptation Island V.I.P. zog er böse über seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) her, als er dachte, die Kameras würden nicht laufen. Eine Tonspur zeichnete jedoch das Geschehen auf und die Sequenz schaffte es in die Folge. Nun erklärt er auf Instagram seine Absicht hinter den verletzenden Aussagen. "Ich dachte, ich habe jetzt die einzige Möglichkeit, einmal meinen Frust rauszulassen, der sich seit Tagen da aufgestaut hat", schildert Aleks. Er sei sich heute schmerzlich bewusst, dass das falsch war.

Aleks gesteht: "Dieser Off-Cam-Moment ist so peinlich und so dumm gewesen." Ihm habe noch in den Knochen gesteckt, dass seine Sexflaute mit Vanessa zu diesem Zeitpunkt zu so einem großen Thema in der Show geworden war. Um sein gekränktes Ego zu stärken, habe er "so kneipenwitz-mäßig" auf Vanessas Kosten einen Scherz machen wollen. Dass dieser Versuch nach hinten losging, sieht er heute ein: "Ich habe mich wie so ein 13-jähriger Bub verhalten, der einfach wild um sich geschlagen hat und der [...] seine verlorene Männlichkeit durch den Witz überspielen wollte, um cool zu sein vor den vergebenen Männern."

In der besagten Sequenz ist Aleks zu hören, wie er am Hafen mit einem lokalen Fischer quatscht. Er verweist auf die gefangenen, toten Fische des Fischers und scherzt: "Meine Frau gibt nicht, wie diese Fische." Die Szene schlug im Netz sofort Wellen. Wie Vanessa in der Show auf diese Aussagen reagiert, ist noch nicht bekannt: Das Einzellagerfeuer, in dem Moderatorin Janin Ullmann (44) sie mit der Tonspur konfrontiert, wird erst nächste Woche ausgestrahlt. Eine Vorschau auf die Folge verspricht jedoch dramatische Szenen.

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

