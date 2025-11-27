Unechte Liebe? Tara Tabitha und Dennis kontern Fake-Vorwürfe

Dennis Lodi und Tara Tabitha (32) lassen die Gerüchte um ihre angeblich unechte Liebe jetzt endgültig hinter sich. Schon vor ihrem Einzug ins Sommerhaus der Stars mussten sich die beiden immer wieder anhören, ihre Beziehung sei nur Show – doch nach der TV-Ausstrahlung hat sich das Blatt gewendet. Wie die 32-Jährige im RTL-Interview erklärt, seien die kritischen Stimmen inzwischen "sehr, sehr wenig geworden". Und für alle, die weiterhin an eine Fake-Romanze glauben, findet die frisch gekürte Sommerhaus-Siegerin klare Worte: "Die können mich einfach am A*sch lecken! Weil, wenn du dumm bist, kann ich dir auch nicht helfen."

Auch Dennis meldet sich zu Wort – und findet ebenso deutliche Töne. Die Behauptung, sie würden sich nach dem Format sofort trennen, sei völlig daneben. Stattdessen sei ihre Beziehung im Sommerhaus sogar "noch stärker geworden". Mit Blick auf die anhaltenden Zweifel legt Tara direkt nach: "Und die ganzen Trennungsshows werden jetzt demnächst gedreht, also dann hätten wir uns ja schon trennen müssen", reagiert sie ironisch auf Zuschauer, die glauben, beide würden nur ihre TV-Karriere vorantreiben wollen. Für das Paar steht fest: Von Fake-Liebe kann keine Rede sein.

Dass es die beiden ernst miteinander meinen, unterstrichen auch schon vor zwei Monaten ihre gemeinsamen Auswanderungspläne. In der Sendung "Reality Check" erklärte Dennis: "Wir möchten zusammen auswandern. Sonne, Strand, Meer... Dubai nicht, das ist zu künstlich. Eher Spanien." Tara und der Unternehmer leben derzeit noch gemeinsam in Wien, doch der Wunsch nach einem Neustart in einem anderen Land ist offenbar groß. Auch finanziell wollten die beiden damals schon den nächsten Schritt wagen: "Wir machen finanziell schon gemeinsame Pläne, dass wir zusammen investieren oder Sachen kaufen wollen."

RTL Tara Tabitha und Dennis Lodi, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, August 2025

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025