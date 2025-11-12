Böses Blut? Andreas bestätigt Trennung von Roxy Zinger

Schon heute Morgen sorgte Roxy Zinger mit kryptischen Worten auf Social Media für Aufsehen. Nun bestätigt ihr langjähriger Partner Andreas das, was viele Fans schon befürchtet haben. "Noch mal für alle: Ja, wir haben uns getrennt. Wieso, weshalb, warum geht keinen was an", stellt er in seiner Instagram-Story klar und betont: "Ich will nicht, dass das hier auf irgendeinen Social-Media-Krieg oder so rausläuft. Ich habe gesagt, was Sache ist, ich habe gesagt, dass wir uns getrennt haben und ich habe gesagt, dass einige Streits vorgekommen sind. Aber ich will auch nicht, dass die Kinder irgendwann darunter leiden. Ich will das Ganze einfach so stehen lassen.[...] Nehmt mir das einfach nicht böse."

Während Andreas betont, dass er das Thema nicht in die Öffentlichkeit tragen wolle, scheint seine Ex-Partnerin aber andere Pläne zu haben. Roxy meldet sich kurz darauf nämlich erneut zu Wort – und wirkt ziemlich wütend. "Gerade mitbekommen – und noch sprachloser als vorher! Wie kann man sich jetzt in einer Fragerunde vor die Kamera stellen – mit dem mitleidigen Blick, den ich zu gut kenne – nur um mir zuvorzukommen und den Followern die fetteste Lüge aufzudrücken?", schießt sie. Zudem erzählt sie, dass ihr Ex unbedingt von ihr habe wissen wollen, ob sie vorhabe, den Grund für die Trennung öffentlich zu machen. "Hattest du einfach nur Angst um den Ruf? Geht es nur darum, dass du fein wegkommst?", fragt sie und fügt unter Tränen hinzu: "Ich weiß, es machen sich gerade sehr viele Leute Sorgen. Die Nachrichten erschlagen mich im Moment ein bisschen. Aber ich will euch einfach sagen: Ich werde das schon irgendwie schaffen."

Ob Roxy oder Andreas sich doch noch dazu entscheiden werden, die Gründe für ihre Trennung öffentlich zu machen, bleibt abzuwarten. Das erste Statement der Reality-TV-Darstellerin lässt aber erahnen, dass es sich um einen Vertrauensbruch handelt. "Wie sehr kann man sich in Menschen täuschen? War ich so blind? So naiv? Habe ich alle Warnzeichen übersehen?", fragte sie sich in ihrer Instagram-Story. Dabei schien bis vor Kurzem noch alles gut zwischen ihnen zu sein. Immer wieder teilten sie Einblicke in das Familienleben mit ihren zwei gemeinsamen Kindern – und sprachen vor wenigen Monaten sogar noch über ihre Hochzeitspläne.

Instagram / _roxytv_ Andreas Paulus, Roxy Zinger und ihr Sohn Liam, Mai 2025

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Andreas Paulus und ihre beiden Kinder

