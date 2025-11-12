Trennung von Andreas? Roxy Zinger teilt kryptische Zeilen

Roxy Zinger sorgt mit kryptischen Aussagen auf ihrem Instagram-Profil für Spekulationen bei ihren Fans. In einer Story zeigt sich die Sängerin mit Tränen in den Augen und teilt erschütternde Worte: "Ich bin in einer derartigen Schockstarre im Moment. Wie sehr kann man sich in Menschen täuschen? War ich so blind? So naiv? Habe ich alle Warnzeichen übersehen?" In einem weiteren Post fragt sie emotional: "Wie überlebt man derartigen Verrat? Es fühlt sich einfach an wie nicht stemmbar..." Auf wen sich diese Nachrichten beziehen, bleibt bisher völlig unklar. Doch bei einigen Fans keimte sofort der Verdacht auf, dass sie damit ihren Partner Andreas meinen könnte.

Die öffentliche Beziehung der beiden sorgte in der Vergangenheit regelmäßig für Gesprächsstoff. Roxy und Andreas ließen ihre Fans an ihrem Leben teilhaben und sprachen offen über zukünftige Pläne, wie etwa eine anstehende Hochzeit. Zwar wurde diese wegen anderer Prioritäten vorübergehend verschoben, doch beide vermittelten stets ein harmonisches Bild. Nun scheinen neue Entwicklungen hinter den Kulissen stattzufinden, die Roxy zu ihren emotionalen Aussagen bewegt haben könnten. Worum genau es sich handelt, bleibt jedoch Spekulation.

Noch vor wenigen Monaten hatten die Sängerin und ihr Partner offen darüber gesprochen, ihre Hochzeit wegen anderer Verpflichtungen auf Eis zu legen. "Es zählt immer noch", sagte Roxy damals gegenüber Promiflash und betonte, der große Tag sei keinesfalls abgesagt. Die Arbeit und die finanzielle Situation standen zu diesem Zeitpunkt im Vordergrund. "Wenn wieder die Kohle besser stimmt als in der Elternzeit, dann werden wir das auf jeden Fall machen", erklärte sie damals entschlossen.

Instagram / _roxytv_ TV-Bekanntheit Roxy Zinger und ihr Partner Andreas

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Realitystar

Instagram / _roxytv_ Andreas Paulus, Roxy Zinger und ihr Sohn Liam, Mai 2025