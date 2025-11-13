Affäre? Roxy Zinger macht Andeutungen zur Andreas-Trennung

Roxy Zinger sorgt erneut für Schlagzeilen, nachdem sie in ihrer Instagram-Story scharfe Kritik an ihrem Ex-Verlobten Andreas geübt hat. Anlass war eine Story von Andreas, in der er betonte, dass bei ihrer Trennung keine andere Frau im Spiel gewesen sei. Doch Roxy lässt diese Aussage nicht unkommentiert. Mit deutlichen Worten beschrieb sie ihre Reaktion: "Das juckt mich gewaltig. Ich weiß, er hat Angst um seinen Ruf." Dabei deutete sie auf schwerwiegende Ereignisse hin und sprach von einem "gigantischen Ausmaß", das niemand erahnt hätte.

Obwohl Roxy keine genauen Details preisgab, ließen ihre Aussagen viel Raum für Spekulationen. Besonders ihr Kommentar, "Niemals im Traum hätte ich gedacht, was hinter der Fassade steckt", sorgt für Aufsehen in den sozialen Medien. Die Fans des ehemaligen Paares verfolgen gebannt die Entwicklungen, während von Andreas wenig Konkretes zu weiteren Vorwürfen zu hören ist. Hingegen scheint Roxy entschlossen, ihre Sicht der Dinge öffentlich zu machen, wenngleich sie bewusst Informationen zurückzuhalten scheint.

Gestern verschärfte sich der Ton zwischen den beiden weiter. Andreas wandte sich auf Instagram an seine Follower und stellte klar: "Noch mal für alle: Ja, wir haben uns getrennt. Wieso, weshalb, warum, geht keinen was an." Er machte deutlich, dass er keinen öffentlichen Streit wolle. "Ich will nicht, dass das hier auf irgendeinen Social-Media-Krieg oder so rausläuft." Besonders betonte er, dass ihm das Wohl der gemeinsamen Kinder am Herzen liege. "Ich will auch nicht, dass die Kinder irgendwann darunter leiden. Ich will das Ganze einfach so stehen lassen. Nehmt mir das einfach nicht böse."

Anzeige Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Andreas Paulus und ihre beiden Kinder