Katy Perry erhält Millionensumme in Rechtsstreit um Villa

Katy Perry (41) hat einen entscheidenden Sieg in ihrem juristischen Tauziehen um ein Anwesen in Montecito, Kalifornien, errungen. Ein Gericht hat der Sängerin knapp 1,6 Millionen Euro Schadenersatz zugesprochen, die ihr vom ehemaligen Besitzer des Anwesens, Carl Westcott, gezahlt werden sollen. Westcott hatte das 13-Millionen-Euro-Anwesen ursprünglich im Jahr 2020 an die Musikerin verkauft, versuchte jedoch kurz darauf, den Vertrag anzufechten, da er sich durch Medikamente und eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht geschäftsfähig fühlte. Der zuständige Richter befand laut People jedoch, dass der Unternehmer zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung zurechnungsfähig war, und wies seine Klage ab.

Der Rechtsstreit zog sich über mehrere Jahre, während Katy und ihr damaliger Partner Orlando Bloom (48) immer wieder mit finanziellen Ansprüchen Westcotts konfrontiert wurden. Die "Firework"-Interpretin hatte zuletzt über vier Millionen Euro Schadensersatz gefordert. Berichten des Magazins zufolge berechnete sich diese Summe aus entgangenen Mieteinnahmen und nötigen Reparaturen. Der Popstar wollte nicht locker lassen. Vor Gericht nannte Katy ihre Motivation "Gerechtigkeit". In der ihr nun zugestandenen Summe wurden Katys Ansprüche und die des ursprünglichen Besitzers verrechnet.

Das beeindruckende Anwesen, gelegen in einem der exklusivsten Viertel nahe Santa Barbara, erstreckt sich über 2,5 Hektar und punktet mit luxuriösem Interieur, einem Infinity-Pool und einem separaten Gästehaus mit Panoramablick auf den Pazifik. Katy und Orlando suchten die Villa ursprünglich als gemeinsames Zuhause für ihre kleine Tochter Daisy Dove (5) aus. Acht Schlafzimmer und elf Bäder hätten genug Platz für die dreiköpfige Familie geboten. Später wurde sie jedoch vorwiegend vermietet.

Getty Images Katy Perry, April 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Instagram / katyperry Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy im Madison Square Garden, August 2025