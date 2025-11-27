Selena Gomez verzaubert die Fans mit intimen Kamin-Momenten

Selena Gomez (33) gewährte ihren Fans auf Instagram einen Einblick in einen gemütlichen Abend daheim. Die Sängerin zeigte sich entspannt in einem weißen Tanktop ohne BH und schwarzen Shorts, während sie Marshmallows in ihrem Kamin röstete. Ein Kopfband rundete ihr lässiges Outfit ab. In einer weiteren Aufnahme sah man Selena beim Dinner mit ihrem Ehemann Benny Blanco (37), an dessen Schulter sie liebevoll ihre Hand legte, während er einen Schluck von seinem Getränk nahm. Die innigen Momente des Paares begeisterten ihre Follower.

In ihrem Instagram-Rückblick teilte Selena weitere Impressionen aus ihrem Leben: Sie hatte kürzlich Sabrina Carpenters (26) Short N' Sweet Tour besucht, sich unter rotem Licht entspannt und in ihrer Küche Sushi zubereitet. Auch zeigte sie ein Foto von sich beim Lesen des Buches "Conversations on Faith" von Martin Scorsese (83) und Antonio Spadaro. Zudem postete die Sängerin einen kurzen Clip, in dem sie Benny liebevoll durchs Haar fuhr. Die Serie von Fotos betitelte sie mit den Worten "Ein Kuss des Lebens", worauf Benny in den Kommentaren antwortete: "Ich liebe mein Baby."

Selena und Benny gaben sich erst vor wenigen Wochen, am 27. September, in Kalifornien das Jawort. Die Hochzeit, an der unter anderem Taylor Swift (35), Camila Cabello (28) und Ed Sheeran (34) teilnahmen, wurde bis in die Nacht hinein gefeiert, wie OK! berichtet. Wie Taylor später in der Tonight Show Starring Jimmy Fallon (51) verriet, hielt sie eine Rede für ihre Freundin, ohne dabei ihre eigene Verlobung zu erwähnen. Sie schwärmte von Selena als Braut und beschrieb sie als "eine Vision, die man so noch nie gesehen hat". Für Selena und Benny bleibt es ein neuer Lebensabschnitt voller Liebe und Harmonie, wie ihre Aufnahmen zeigen.

Getty Images Selena Gomez, März 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez in einem gemütlichen Moment am Kamin.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco beim Dinner.