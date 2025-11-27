Simu Liu fordert: Mehr asiatische Hauptrollen jetzt

Simu Liu (36), bekannt aus dem Marvel-Hit "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", hat die Hollywood-Branche wegen der mangelnden Repräsentation asiatischer Schauspieler kritisiert. In einem Posting auf der Plattform Threads äußerte er sich deutlich: "Gebt jetzt einfach Asiaten irgendwelche Rollen. Die sinkende Sichtbarkeit von uns auf der Leinwand ist einfach schockierend." Der Schauspieler ergänzte, dass Filmstudios oft fälschlicherweise denken würden, asiatische Akteure seien ein Risiko. Seine Aussagen stießen auf große Resonanz in den sozialen Medien.

Neben seiner Kritik verwies Simu auf mehrere Produktionen mit asiatischen Schauspielern, die als klare Gegenspieler zum Vorurteil des finanziellen Risikos gelten könnten. Filme wie "Minari", "Crazy Rich Asians" und auch "Shang-Chi" seien allesamt kommerzielle Erfolge gewesen, argumentierte er. Besonders deutlich sprach er über die Unterschiede in der Behandlung asiatischer und weißer Schauspieler in der Branche. Es sei absurd, dass asiatischen Stars oft große Chancen verwehrt würden, während weiße Hauptdarsteller auch nach teuren Flops immer wieder neue große Rollen bekämen. "Wir kämpfen gegen ein zutiefst voreingenommenes System, und die meisten Tage fühlt es sich einfach nur schlecht an", schrieb der Schauspieler abschließend.

Für den Kanadier ist es nicht das erste Mal, dass er sich deutlich zu diesem Thema äußert. Bereits im Jahr 2023 hatte Simu auf Artikel reagiert, die behaupteten, er bekomme den Großteil aller Rollen für asiatische Männer in Hollywood, wie Deadline berichtet. Der Schauspieler wies dies entschieden zurück und erklärte, dass viele seiner Verpflichtungen gar nicht ursprünglich für asiatische Charaktere geschrieben worden seien. Privat zeigt sich Simu als humorvoll und politisch kritisch, wobei er oft in den sozialen Medien Einblicke in seinen Alltag und seine Gedanken über gesellschaftliche Themen gibt. Sein Kampf für mehr Diversität in Hollywood bleibt dabei ein zentrales Anliegen.

Getty Images Simu Liu bei der GQ Men of the Year Party 2025

Getty Images Simu Liu bei der Baby2Baby Gala 2025

Getty Images Simu Liu bei der GQ Men of the Year 2025 in Los Angeles