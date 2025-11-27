Wow: So viele verschiedene Sprachen spricht Runa Greiner

Runa Greiner hat ihre Fans auf Instagram einmal mehr mit einer spannenden Enthüllung überrascht. In einer Fragerunde in ihrer Story verriet die Schauspielerin, dass sie sechs verschiedene Sprachen spricht! Neben ihrer Muttersprache Deutsch beherrscht sie fließend Englisch, Spanisch, Schweizerdeutsch und Indonesisch. Damit aber nicht genug: Die Film- und Serienbekanntheit hat ihre Sprachreise noch nicht beendet und lernt derzeit aktiv Französisch.

Der Zeitpunkt passt: Seit dem Siegeszug der Serie Maxton Hall, in der Runa die Schwester der Hauptfigur spielt, ist die Darstellerin international gefragt. Interviews, Fan-Treffen und Festivalauftritte bringen sie an die unterschiedlichsten Orte – da wird Mehrsprachigkeit schnell vom netten Bonus zur echten Superkraft. Dass neben großen Weltsprachen auch Schweizerdeutsch dabei ist, zeigt, wie gut sie auf mögliche Fan-Treffen und berufliche Optionen vorbereitet ist. Indonesisch überrascht, wirkt aber wie ein bewusstes Statement: Kommunikation geht für Runa weit über den Smalltalk am roten Teppich hinaus. Dass sie obendrein aktiv Französisch lernt, deutet auf Disziplin im Hintergrund hin – Vokabeln gehören bei ihr offenbar genauso zum Tagesprogramm wie Drehbuchseiten und Proben. Für internationale Produktionen, Streaming-Panels oder spontane Begegnungen mit Fans macht ihr das den Weg frei.

Die Fans von "Maxton Hall" dürften begeistert verfolgen, wie vielseitig sich Runa präsentiert – sowohl vor der Kamera als auch abseits des Sets. In der Serie verkörpert sie Ember, eine vielschichtige Figur mit eigenen Höhen und Tiefen. Bereits in der Ankündigung zur zweiten Staffel ließ sie durchblicken, dass spannende Entwicklungen rund um ihren Charakter bevorstehen. Privat zeigt sich Runa bodenständig und ehrgeizig gleichermaßen. Neben dem aktuellen Serienhit kennt man die 29-Jährige bereits aus den Fack ju Göhte-Filmen und der Serie Charité.

Imago Runa Greiner auf der Premiere von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" Staffel 2 im Tempodrom, Berlin

Imago Runa Greiner, Schauspielerin

Getty Images Runa Greiner, Schauspielerin

