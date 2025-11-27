Nach Scheidung: So verbringt Isla Fisher die Feiertage

Isla Fisher (49), bekannt aus Filmen wie "Die Hochzeits-Crasher", plant nun die kommenden Feiertage in ihrem neuen Zuhause in London. Bei der Premiere ihres neuesten Films "Now You See Me: Now You Don't" in New York City erklärte die Schauspielerin jetzt gegenüber E! News, dass sie bereits genau weiß, wie sie die Tage verbringen wird. "Ich habe meine ganze Familie aus Griechenland eingeladen", verriet Isla und fügte hinzu: "Ich habe meine Familie aus London zu Besuch." Sie wird die Festtage gemeinsam mit ihren drei Kindern verbringen, die sie mit ihrem Ex-Mann Sacha Baron Cohen (54) hat. Ob auch ihr Ex zu den Feierlichkeiten eingeladen ist, ließ sie jedoch offen.

Nach ihrer Scheidung von Sacha, die im Juni finalisiert wurde, hat Isla einen emotionalen Neustart gewagt. In einem Interview mit Elle Decoration berichtete sie vor Kurzem über ihr neues Leben in ihrem Londoner Haus und wie erfüllend es sei, etwas von Grund auf Neues zu schaffen. Sie verriet, dass sie mittlerweile voll in ihrem neuen Lebensstil aufgeht, der mehr Besinnlichkeit und Ruhe beinhaltet, statt großer Partys. "Ich liebe es, ein Bad zu nehmen. Ich zünde ein paar Kerzen an, hole meinen Laptop und schaue mir etwas auf Netflix an. Aufregender wird es nicht."

Nach mehr als zwei gemeinsamen Jahrzehnten mit Sacha richtet die Schauspielerin ihren Fokus sichtbar auf sich selbst und die Familie. Wenn es um den Alltag ihrer Kinder geht, zieht Isla allerdings klare Grenzen. "Mutterschaft ist eigentlich mein Lieblingsthema, aber ich halte es privat", erklärte sie 2021 gegenüber Marie Claire Australia. Sie wolle ihren Kindern eine unbeschwerte Kindheit ohne Druck und neugierige Blicke ermöglichen: "Alle Kinder haben das Recht, einfach Kinder zu sein." Auch die Weihnachtsfeier mit der Familie dürfte wohl ganz im Zeichen dieser Unbeschwertheit stehen.

Anzeige Anzeige

Imago Isla Fisher bei der Premiere von Lionsgates "Now You See Me: Now You Don’t" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher, Februar 2025