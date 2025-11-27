Für Runa Greiner war Rolle in "Maxton Hall" "ein Geschenk"

Runa Greiner, bekannt durch ihre Rolle in der international erfolgreichen Serie Maxton Hall, zeigt sich in den sozialen Medien begeistert von ihrer Figur Ember Bell. In einer Fragerunde auf Instagram sprach die Schauspielerin davon, wie viel Freude ihr diese selbstbewusste Rolle macht. Ein Fan wollte wissen, wie es für sie sei, so eine starke Persönlichkeit zu spielen. Darauf antwortete Runa: "Es war ein Geschenk!" Sie sei dankbar für die Erfahrung und habe dabei sogar persönlich profitieren können.

Die selbstbewusste und körperpositive Figur Ember Bell, die als Schwester der Hauptfigur Ruby Bell in der Serie auftritt, hat laut Runa ihr eigenes Leben bereichert. In ihrer Nachricht an die Fans erklärte sie, dass auch sie selbst von Embers Stolz und Stärke inspiriert wurde. "Selbstbewusste, kurvige Bad-Ass-Girls auf der Leinwand – das lieben wir!", schrieb Runa und machte einmal mehr deutlich, wie wichtig solche Charaktere in Film und Fernsehen für sie sind. Die Schauspielerin ist überzeugt davon, dass starke Frauenfiguren Vorbilder für viele Menschen sein können.

Runa engagiert sich schon länger für mehr Diversität und Body Positivity in der Filmbranche. Bereits in früheren Interviews sprach sie darüber, wie bedeutsam es für sie sei, gegen den Druck der äußeren Perfektion im Showbusiness anzukämpfen. Dabei teilte sie offen ihre Gedanken über gesellschaftliche Erwartungen und Herausforderungen, denen Frauen in ihrer Branche häufig ausgesetzt sind. Die Schauspielerin setzt sich weiterhin für eine realistischere Darstellung unterschiedlicher Körperbilder in der Medienwelt ein und lässt dies auch in ihre Rollenauswahl einfließen.

Anzeige Anzeige

Instagram / runa_goes_luna Runa Greiner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Imago Runa Greiner auf der Premiere von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" Staffel 2 im Tempodrom, Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / runa_goes_luna Runa Greiner, "Maxton Hall"-Darstellerin

Wünscht ihr euch in der nächsten Staffel noch mehr Fokus auf Ember Bell? Ja! Sie soll eine große eigene Storyline bekommen. Lieber dezent: Fokus bleibt bei Ruby und James. Ergebnis anzeigen