Das können Fans vom Dresdner "Tatort" an Neujahr erwarten

Der neue Dresdner Tatort mit dem Titel "Nachtschatten" wird die Zuschauer an Neujahr in seinen Bann ziehen. Am 1. Januar um 20.15 Uhr ermitteln Leonie Winkler, gespielt von Cornelia Gröschel, und Peter Michael Schnabel, gespielt von Martin Brambach (58), erneut in der sächsischen Landeshauptstadt. Im Mittelpunkt der spannenden Folge der MDR-Produktion steht das 16-jährige Mädchen Amanda (Emilie Neimeister), das mitten in der Nacht mit einem blutverschmierten Skalpell in der Hand aufgegriffen wird. Verzweifelt bittet sie Kommissarin Winkler um Hilfe und behauptet, ihr Vater habe sie und ihre Schwester jahrelang in einem Keller gefangen gehalten.

Während Winkler den Schilderungen des verletzten und verwirrten Mädchens Glauben schenkt, reagiert Schnabel skeptisch. Der Fall könnte also auch einen Keil zwischen das Ermittlerduo treiben. Ergebnisse der Kriminaltechnik liefern dann neue Indizien. Das an Amandas Kleidung gefundene Blut gehört zu mehreren Personen, die allesamt mit ihr verwandt sind. Plötzlich gerät Amanda selbst in den Fokus der Ermittlungen und steht unter Mordverdacht. Was ist tatsächlich in jener Nacht geschehen und welche dunklen Geheimnisse verbergen sich hinter ihrer Geschichte?

Der "Tatort" ist seit Jahrzehnten eine feste Institution im deutschen Fernsehen. In dieser Zeit haben sich die Hauptdarsteller immer mal wieder verändert. Gleich mehrere bekannte Gesichter aus der beliebten Krimireihe kündigten 2025 ihren Abschied an. Axel Milberg (69) trat im März ein letztes Mal in der Rolle des Kieler Kommissars Klaus Borowski auf. Auch Mechthild Großmann verlässt die Krimireihe nach 23 Jahren als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. In Dresden verabschiedete sich bereits im Frühjahr die Schauspielerin Karin Hanczewski (43) von dem Erfolgsformat.

Anzeige Anzeige

MDR / MadeFor / Steffen Junghans Cornelia Gröschel, Yassin Trabelsi und Martin Brambach im "Tatort"

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Martin Brambach im November 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Axel Milberg, Schauspieler