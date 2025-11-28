Thema Verlobung: Vanessa Borck würde "nicht lange fackeln"

Vanessa Borck (29) hat in ihrer Instagram-Story ausführlich über das Thema Liebe und Heiraten gesprochen und dabei ihre romantische Ader offenbart. Obwohl die Social-Media-Bekanntheit derzeit keine Partnerin hat, steht für sie fest: Wenn's ums Verloben geht, könnte es schnell gehen. "Ich würde gar nicht immer so lange fackeln", erklärt Vanessa offen. Ihrer Meinung nach solle man handeln, wenn man weiß, was man will: "Das Leben ist viel zu kurz für ein Übermorgen." Um ihre Einstellung zu unterstreichen, verriet sie, dass ihre eigene Hochzeit einer der schönsten Tage ihres Lebens gewesen sei.

Einen humorvollen Einblick in ihre Gedankenwelt lieferte Vanessa durch eine Anekdote über ihre Schwester Laura, die sie offenbar hin und wieder bremsen muss: "Und dann meinte meine Schwester nur so: Nessie, wenn du jetzt jemanden datest, verlobst du dich nicht so direkt." Vanessa wisse die ehrlichen Worte ihrer Schwester jedoch sehr zu schätzen und schrieb voller Dankbarkeit: "Sie ist einfach mein Spiegel. Jede Geschichte, jede Frau, jeden Grund, warum etwas nicht geklappt hat – sie kennt alles." Die Unterstützung und die Ratschläge ihrer Schwester seien ihr in vielen Situationen eine große Hilfe.

Vanessa betonte in dem Video ihre optimistische Einstellung und ihren Glauben an die große Liebe. "Ich bin ein Mensch, der viel fühlt, der liebt, der hofft", so die Influencerin weiter. Sie selbst bezeichnet sich als "hoffnungsvoll romantisch", was sie mit ihrer Einstellung, "I date to marry", deutlich macht. Bereits bei früheren Themen rund um ihr Liebesleben hatte sie keinen Hehl daraus gemacht, wie wichtig ihr Nähe und tiefe Emotionen sind. Die selbst ernannte Romantikerin findet, dass trotz aller Selbstironie Platz für ein bisschen Kitsch bleiben sollte: "Es muss auch ein paar kitschige Menschen auf der Welt geben."

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin

Instagram / nessiontour Vanessa Borck und ihre Schwester Laura, 2025

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025