Fans schockiert von Anna-Maria und Bushidos Beziehungspause

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) stecken in einer Beziehungspause – und das sorgt online für ordentlich Wirbel. Auf Social Media machte Anna-Maria öffentlich, dass sie und der Rapper seit einiger Zeit getrennt leben. Sie betonte auch, dass beide wieder zu sich selbst finden wollen. Für zahlreiche Fans kommt diese Nachricht überraschend und löst Fassungslosigkeit aus. "Die ziehen doch jetzt gerade wieder um? Verstehe ich alles nicht", heißt es beispielsweise in der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags. Ein weiterer Nutzer schreibt wiederum: "Was?! Ich bin geschockt!"

In den Kommentaren reihen sich Zuspruch, Sorge und Wünsche aneinander. Zahlreiche Promiflash-Leser hoffen auf einen Neustart. Einer bringt es so auf den Punkt: "Vielleicht merkt man dann, was man am anderen hat – und die Liebe ist wieder frischer. Hoffe, sie raufen sich wieder zusammen." Influencerin Citamaass (38) vermutet hingegen, dass ein anstehendes Format hinter der Beziehungspause stecken könnte: "Prominent getrennt?! Kann's einfach nicht fassen, dass das wahr ist."

Was der genaue Grund für die Pause ist, verriet Anna-Maria nicht im Detail. Sie merkte aber auf Instagram an, dass beide trotz getrennter Wohnorte viel Zeit mit ihren Kids verbringen – gemeinsam. Die Eheleute haben sieben Kinder, die Influencerin hat zudem einen weiteren Sohn aus einer früheren Beziehung. Zuletzt sprachen die zwei sogar von möglichem weiteren Nachwuchs. Bushido machte aber auch publik, dass er hinter den Kulissen mit Depressionen kämpft und täglich Therapie in Anspruch nimmt.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024