Das schätzt Dr. Emi Arpa am meisten am Mama-Dasein

Dr. Emi Arpa, gefeierter Social-Media-Star und frischgebackene Mama, gewährte am Rande der TikTok Awards gegenüber Promiflash einen Einblick in ihr neues Leben als Mutter. Im Juli dieses Jahres brachte sie ihren ersten Sohn zur Welt und beschrieb, wie die Geburt ihres Kindes ihren Blick auf die Welt verändert hat. Besonders das kommende Weihnachtsfest bekommt für Emi eine völlig neue Bedeutung: "Ich war nie ein Fan von Weihnachten, aber jetzt möchte ich, dass es für meinen Sohn etwas ganz Besonderes wird", teilte sie mit und nannte sich selbst augenzwinkernd den "kompletten Anti-Grinch" in diesem Jahr.

Für ihren Sohn möchte Emi Traditionen und Rituale schaffen, die ein starkes Familiengefühl vermitteln. Gerade beim Thema Weihnachten sei es ihr wichtig, dass ihr Kind dieses Fest mit Wärme und Freude verbindet. "Man möchte einfach in allem, was man tut, ein gutes Vorbild sein und ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln", erklärte sie weiter. Diese Veränderungen zeigen, wie ernst sie ihre neue Rolle als Mutter nimmt und wie sehr sie sich darauf konzentriert, ihrem Sohn eine glückliche und behütete Kindheit zu ermöglichen.

Neben ihrer erfolgreichen Karriere, unter anderem als eine beliebte Persönlichkeit auf Social Media, hat Emi nun eine neue Priorität gefunden: ihre Familie. Ihre Fans, die sie tagtäglich an ihrem Leben teilhaben lässt, schätzen vor allem ihre offene und ehrliche Art. Schon in der Vergangenheit erklärte sie oft, wie wichtig ihr Authentizität ist. Mit der Geburt ihres Sohnes scheint sich diese Einstellung noch weiter gefestigt zu haben. Es bleibt spannend, wie Emi ihre neue Rolle mit ihrem beruflichen Leben vereinbaren wird und wie sie ihre kleinen, aber bedeutsamen Einblicke in den Familienalltag weiterhin mit ihren Anhängern teilt.

IMAGO / BREUEL-BILD Dr. Emi Arpa, Netz-Star

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa mit ihrem Sohn Caspar Kenji Dahlem

Instagram / dr.emi Basti Dahlem und Dermatologin Dr. Emi Arpa

