So turbulent war das Leben von TV-Ikone Ingrid van Bergen

Ingrid van Bergen (†94) ist tot. Die Schauspielerin wurde von ihrer Mitbewohnerin Linda Schnitzler leblos in ihrem Bett gefunden. "Sie ist ganz friedlich eingeschlafen, hatte einen entspannten und so schönen Gesichtsausdruck", erzählte Linda der Bild-Zeitung. "Ich sitze jetzt bei ihr und rede mit ihr, aber ihr Seelchen ist schon zum Fenster rausgeflogen." Ingrid lebte zuletzt mit ihrer langjährigen Freundin in einem gemeinsamen Haus in Niedersachsen, wo sie ihre letzten Jahre verbrachte. Nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen war sie auf einen Rollstuhl angewiesen und hatte ihr Augenlicht verloren. Die Ex-Dschungelkönigin blickte auf ein Leben voller Höhen und Tiefen zurück.

Ingrid van Bergen gehörte in den 1950er und 1960er Jahren zu den prägenden Schauspielgrößen Deutschlands. Mit ihrer markanten Stimme und starken Ausstrahlung verkörperte sie in rund 200 Film- und Fernsehproduktionen oft selbstbewusste, geheimnisvolle Frauen. Sie stand mit internationalen Stars wie Kirk Douglas (†103) und Robert Mitchum vor der Kamera und prägte das deutsche Nachkriegskino maßgeblich mit. Ihr Leben wurde jedoch 1977 durch einen Skandal überschattet, als sie ihren Lebensgefährten Klaus Knaths erschoss. Für die Tat wurde sie laut Abendzeitung München zu sieben Jahren Haft verurteilt, kam aber nach etwa fünf Jahren wegen guter Führung frei.

In ihren letzten Jahren hatte sich die Schauspielerin vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ingrid, die 2009 mit 77 Jahren zur Dschungelkönigin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gewählt wurde, lebte zuletzt zurückgezogen und war finanziell auf ihre kleine Rente angewiesen. Ihre enge Freundin Linda war ihr seit der Zeit in Haft eine wichtige Stütze. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte Linda jetzt: "Ich kann es noch gar nicht fassen, es ist alles so schnell gegangen."

Imago Ingrid van Bergen bei der Aufzeichnung der Talkshow "Riverboat" im rbb Fernsehzentrum, Berlin 2021

Imago Ingrid van Bergen während ihres Prozesses 1977

