Hugh Jackman lässt Türen für Wolverine-Comeback offen

Hugh Jackman (57) sprach in der "The Graham Norton Show" über ein mögliches Comeback als Wolverine. Bei der Aufzeichnung der Show zeigte er sich laut Daily Mail ungewohnt offen dafür, erneut den Mutanten zu verkörpern. "Vielleicht. Ich werde niemals wieder 'nie' sagen", schürte der Schauspieler Hoffnung bei seinen Fans. "Ich habe es wirklich ausgeschlossen, bis zu dem Tag, an dem ich meine Meinung geändert habe. Ich habe es wirklich über einige Jahre so gemeint", führte Hugh im Londoner Studio der BBC-Show weiter aus und machte deutlich, dass er eigentlich mit Wolverine abgeschlossen hatte.

Die Rolle des grimmigen Mutanten Wolverine begleitete den Schauspieler seit seinem Durchbruch im Jahr 2000 mit dem Film X-Men und verhalf ihm zu internationalem Ruhm. Hugh verkörperte den Mutanten bereits in zehn Filmen, zuletzt in Deadpool & Wolverine. Letzterer spielte weltweit über eine Milliarde Euro ein und gilt als erfolgreichster R-rated-Film aller Zeiten. Mit Blick auf seine lange Laufbahn als Wolverine erlaubte sich der Star im Gespräch mit Graham Norton einen Seitenhieb auf die Technik: "Ich habe jetzt zehn Filme gemacht, also haben sie genug für eine KI-Version von mir!" Eigentlich betonte Hugh in der Vergangenheit mehrfach, nicht mehr für die Rolle des Mutanten zur Verfügung zu stehen. Nun hoffen Fans auf ein Comeback und darauf, dass der Schauspieler doch noch einmal in die kultige Lederjacke schlüpft. Ihre Sehnsucht nach mehr ist ungebrochen.

Abseits seiner Filmrollen sorgt Hugh derzeit auch privat für Schlagzeilen. Der Schauspieler trat vor wenigen Wochen bei der Premiere seines Films "Song Sung Blue" erstmals gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Sutton Foster (50) auf den roten Teppich. Die beiden waren lange befreundet, bevor sie Anfang des Jahres ihre Beziehung öffentlich machten. Das Paar posierte strahlend für die Fotografen und zeigte sich äußerst innig und vertraut miteinander. Auch privat könnte es für den Schauspieler derzeit wohl nicht besser laufen.

Rex Features / Rex Features Hugh Jackman als Wolverine

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Abschlussgala-Premiere von „Song Sung Blue“