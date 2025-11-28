Charlie Puths Ehefrau Brooke feiert zauberhafte Babyparty

Charlie Puth (33) und seine Ehefrau Brooke Sansone feiern die bevorstehende Ankunft ihres ersten Kindes mit einer liebevoll gestalteten Babyparty. Auf Instagram hat Brooke Einblicke von dem besonderen Tag geteilt und diesen als "den schönsten Tag" beschrieben. Auf den Bildern posierte die werdende Mutter in einem grauen Cardigan und einem bodenlangen, rot-weiß karierten Rock, der ihren Babybauch perfekt zur Geltung brachte. Die edle Dekoration, die köstlichen Speisen und die entspannte Atmosphäre des Events begeisterten nicht nur die Gäste. Auch die Follower zeigten ihre Freude und kommentierten Brookes Post mit warmen Worten wie "So viel Liebe für Baby Puth schon jetzt!".

Bereits im Oktober hatte Charlie die frohe Nachricht öffentlich gemacht. Im Musikvideo zu seinem Song "Changes" legte er seine Hände liebevoll auf Brookes Bauch, womit das Paar bestätigte, dass sie im März ihr Baby erwarten. Gegenüber Jimmy Fallon (51) erklärte der Sänger kürzlich: "Ich werde Vater" und betonte augenzwinkernd, dass er das Geschlecht des Babys noch nicht verraten dürfe, so People. Charlie erzählte auch, dass er plant, seine Leidenschaft für Musik schon vor der Geburt mit seinem Kind zu teilen. Er erinnerte sich daran, wie seine eigene Mutter ihm durch Kopfhörer verschiedene Musikstile näherbrachte, und wolle dies nun ebenfalls tun – "ob Brooke es mag oder nicht".

Charlie und Brooke, die im September 2024 geheiratet haben, kennen sich bereits seit ihrer Kindheit. Gemeinsam wuchsen sie in derselben Nachbarschaft auf und wurden 2022 ein Paar. Mit der Schwangerschaft beginnt für die beiden ein ganz neuer Abschnitt ihrer Beziehung. Der Sänger hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Freude über ihren Nachwuchs auf Instagram geteilt und die zukünftige Elternrolle des Paares stolz angekündigt. Brookes aktueller Post zeigt, wie glücklich das Paar und ihr Umfeld über dieses neue Kapitel in ihrem Leben sind.

Getty Images Charlie Puth und Brooke Sansone bei der Baby2Baby Gala 2025

Instagram / puthbrooke Brooke Sansone auf ihrer Babyparty.

Getty Images Charlie Puth und Brooke Sansone bei der Pre-Grammy-Gala