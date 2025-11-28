Christian Wolf wünscht sich schon nächstes Baby mit Romina

Christian Wolf (30) und Romina Palm (26) begrüßten im Mai 2025 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. In ihrer Instagram-Story verrät Romina nun ihren Fans, dass Christian am liebsten direkt nachlegen würde. "Christian würde am liebsten schon jetzt das nächste

Baby machen. Ich debattiere aber (noch)", schreibt sie ehrlich und humorvoll. Fügt aber ernst hinzu: "Nee, ehrlich jetzt – ich fühle mich noch nicht bereit. Die Anfangszeit war schon sehr herausfordernd und ich bin froh, dass wir jetzt immer mehr und mehr in unsere gemeinsame Routine kommen."

Die Geburt von Töchterchen Hazel hat das Leben der jungen Mama komplett auf den Kopf gestellt. Die große Liebe, die sie für ihr Kind empfindet, zu teilen, könne sie sich aktuell noch nicht vorstellen. "Genieße gerade noch viel zu sehr, dass ich Hazel meine ganze Aufmerksamkeit schenken kann. Ein weiteres Geschwisterchen will ich für sie unbedingt. Nur wann, weiß ich noch nicht", stellt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin klar.

Ein Einzelkind ist Hazel aber auch schon jetzt nicht: Sie hat nämlich einen Halbbruder. Während sie Romina zum ersten Mal zur Mama machte, hatte Christian bereits einen Sohn aus seiner früheren Beziehung mit Influencerin Antonia Elena. Der kleine Noah kam im März 2024 zur Welt – zu diesem Zeitpunkt waren seine Eltern schon getrennt und Christian bereits mit Romina liiert. Während Romina und Christian gemeinsam mit ihrer Tochter zwischen Zypern, Deutschland und Kapstadt pendeln, lebt Noah bei seiner Mama.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, November 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn Noah, August 2025